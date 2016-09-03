Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские врачи просят доктора Лизу помочь с лекарствами для детей

Общество
3 сентября, 18:34 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 3, сентября. /ТАСС
После осмотра госпиталя и его пациентов Елизавета Глинка сообщила, что необходимости в доставке больных детей в Россию или другие страны на лечение нет
Материал из 1 страницы
Елизавета Глинка

Елизавета Глинка

© Михаил Соколов/ТАСС

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сирийские врачи обратились в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества с просьбой доставить жизненно необходимые лекарства для детей.

Сегодня председатель Совета Михаил Федотов и член Совета Елизавета Глинка посетили госпиталь Тишрин в сирийской Латакии. Местные врачи пожаловались правозащитникам на то, что в госпитале не хватает лекарств из-за введенных в отношении Сирийской Арабской Республики санкций.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

Говоря о ситуации в Сирии, Глинка отметила, что это "очень похоже на войну, которая ведется на Украине: похожие ранения, нищета, грязь, отсутствие медикаментов". "Я хочу попросить составить список того, что необходимо. Это касается и детей, которые получают химиотерапию", - сказала Глинка на встрече с медиками и представителями сирийской гуманитарной организации "Джамаият Бустан".

Она также попросила составить список препаратов общего действия и препаратов для профилактики заболеваний, учитывая антисанитарию. "В следующий раз мы уже привезем эту помощь, и, надеюсь, вам будет легче", - сказала Глинка.

Она пообещала проработать вопрос и о доставке анестезиологических препаратов, так как, по словам сирийских врачей, ситуация с подобными средствами катастрофическая. В одной из больниц Дамаска закроется хирургическое отделение, если лекарства не поступят в течение десяти дней.

Во время посещения госпиталя правозащитники подарили детям наборы первоклассников и продуктовые наборы взрослым, которые были доставлены российской стороной.

В Сирии необходима гуманитарная медицинская миссия

Глинка считает необходимым создать в Сирии гуманитарную миссию, которая бы занималась доставкой и распределением лекарств, которых не хватает в стране.

Смотрите также

Силы США обстреляли боевиков на севере Сирии при помощи системы залпового огня в Турции
СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в Сирию
Лавров: РФ достигла понимания с США по большинству вопросов в решении сирийской проблемы

Сегодня председатель Совета Михаил Федотов и член Совета Елизавета Глинка посетили госпиталь Тишрин в сирийской Латакии. Сирийские врачи пожаловались правозащитникам на то, что в госпитале не хватает лекарств из-за введенных в отношении САР санкций.

После осмотра госпиталя и его пациентов Глинка сообщила, что необходимости в доставке больных детей в Россию или другие страны на лечение нет, но гуманитарная обстановка в стране критическая.

"На территории Латакии восемь госпиталей. Так или иначе они работают и готовы как к приему раненых, так и к оказанию помощи. У них нет расходных материалов для работы. Сейчас мы получим списки, и здесь можно открывать гуманитарную миссию и раздавать помощь конкретным детям строго по заявкам", - сказала Глинка.

Она предположила, что такая миссия могла бы работать во взаимодействии с Центром примирения враждующих сторон в Сирии.

По мнению доктора Лизы, в этой миссии могли бы принять участие тысячи граждан России, которые проживают на территории САР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге
3
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Путин и Эрдоган обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничества
7
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
Темы дня
Реклама