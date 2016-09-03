Сирийские врачи просят доктора Лизу помочь с лекарствами для детей

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сирийские врачи обратились в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества с просьбой доставить жизненно необходимые лекарства для детей.

Сегодня председатель Совета Михаил Федотов и член Совета Елизавета Глинка посетили госпиталь Тишрин в сирийской Латакии. Местные врачи пожаловались правозащитникам на то, что в госпитале не хватает лекарств из-за введенных в отношении Сирийской Арабской Республики санкций.

СПЕЦПРОЕКТ Сирийская рапсодия Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

Говоря о ситуации в Сирии, Глинка отметила, что это "очень похоже на войну, которая ведется на Украине: похожие ранения, нищета, грязь, отсутствие медикаментов". "Я хочу попросить составить список того, что необходимо. Это касается и детей, которые получают химиотерапию", - сказала Глинка на встрече с медиками и представителями сирийской гуманитарной организации "Джамаият Бустан".

Она также попросила составить список препаратов общего действия и препаратов для профилактики заболеваний, учитывая антисанитарию. "В следующий раз мы уже привезем эту помощь, и, надеюсь, вам будет легче", - сказала Глинка.

Она пообещала проработать вопрос и о доставке анестезиологических препаратов, так как, по словам сирийских врачей, ситуация с подобными средствами катастрофическая. В одной из больниц Дамаска закроется хирургическое отделение, если лекарства не поступят в течение десяти дней.

Во время посещения госпиталя правозащитники подарили детям наборы первоклассников и продуктовые наборы взрослым, которые были доставлены российской стороной.

В Сирии необходима гуманитарная медицинская миссия

Глинка считает необходимым создать в Сирии гуманитарную миссию, которая бы занималась доставкой и распределением лекарств, которых не хватает в стране.

Сегодня председатель Совета Михаил Федотов и член Совета Елизавета Глинка посетили госпиталь Тишрин в сирийской Латакии. Сирийские врачи пожаловались правозащитникам на то, что в госпитале не хватает лекарств из-за введенных в отношении САР санкций.

После осмотра госпиталя и его пациентов Глинка сообщила, что необходимости в доставке больных детей в Россию или другие страны на лечение нет, но гуманитарная обстановка в стране критическая.

"На территории Латакии восемь госпиталей. Так или иначе они работают и готовы как к приему раненых, так и к оказанию помощи. У них нет расходных материалов для работы. Сейчас мы получим списки, и здесь можно открывать гуманитарную миссию и раздавать помощь конкретным детям строго по заявкам", - сказала Глинка.

Она предположила, что такая миссия могла бы работать во взаимодействии с Центром примирения враждующих сторон в Сирии.

По мнению доктора Лизы, в этой миссии могли бы принять участие тысячи граждан России, которые проживают на территории САР.