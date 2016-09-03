В Грозном отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Многочисленные акции, прирученные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли в субботу в Грозном. Представители власти и активисты общественных молодежных организаций возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших во время терактов жителей республики и сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не забыли об ужасах и последствиях войны и сегодня скорбим о каждом погибшем от рук террористов, вне зависимости от национальности, веры исповедания и места жительства. Мы солидарны в борьбе с терроризмом и говорим ему свое "нет", - заявил министр Чечни по делам молодежи Мурат Тагиев.

Мероприятие, организованное молодежно-патриотическим движением "Ахмат", прошло также и в школе №20 в Грозном, пострадавшей от рук террористов 4 декабря 2014 года.

День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы (победных днях) России" в редакции от 21 июля 2005 года. Памятная дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.