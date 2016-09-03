Глава Ингушетии посетил семью убитого в 2004 году террористами министра

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МАГАС, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил в День солидарности борьбы с терроризмом семью убитого во время нападения на Ингушетию в 2004 году министра внутренних дел Абубакара Костоева, сообщили ТАСС в его пресс-службе.
"Глава региона навестил семью Героя Российской Федерации Абубакара Султановича Костоева, погибшего при исполнении служебного долга 21 июня 2004 года", - отметили там.
Евкуров передал супруге и дочерям Костоева цветы и корзину со сладостями. В пресс-службе подчеркнули, что "за чашкой чая с братьям Костоева глава субъекта беседовал о семейных ценностях, о криминогенной обстановке в республике и мерах, которые предпринимаются органами правопорядка, для того, чтобы обеспечить безопасность населения".
Костоев и несколько сотрудников ингушского МВД были убиты на федеральной автодороге "Кавказ" в результате нападения террористов, переодетых в форму сотрудников милиции. За мужество и героизм Костоеву посмертно было присвоено звание Героя России. Всего в ночь с 21 на 22 июня 2004 года во время нападения на Ингушетию банды Басаева было убито более 90 человек.
День солидарности в борьбе с терроризмом - новая памятная дата России. Установлена в соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы (победных днях) России".