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Южная Осетия почтила память жертв Бесланской трагедии

Общество
3 сентября, 23:23 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 3, сентября. /ТАСС
В небо над Бесланом было выпущены 334 белых воздушных шаров, символизирующих души погибших
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ЦХИНВАЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия почтили в субботу память жертв Бесланской трагедии: в самой республике прошла акция "Боль моя - Беслан...", а ее представительная делегация во главе с президентом Леонидом Тибиловым посетила "Город ангелов" в Беслане.

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На мемориальном кладбище, где захоронено большинство жертв теракта, Тибилов и врио главы Северной Осетии Вячеслав Битаров возложили венки и цветы к памятнику "Древо скорби" и монументу в честь погибших бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел". "Мы один народ, - сказал Тибилов, - общие у нас и радость и горе".

В небо над Бесланом было выпущены 334 белых воздушных шаров, символизирующих души умерших. Столько же белых шаров в это же самое время взмыло и в небо над Цхинвалом, где на церковной площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы проходила памятная акция, посвященная годовщине Бесланской трагедии. Она собрала более 1000 человек.

В результате теракта в Беслане 1 - 3 сентября 2004 года погибло 334 человек, в том числе 186 детей. Свыше 800 человек получили ожоги и ранения. При штурме погибли 10 бойцов ФСБ России - это в самое большое число потерь за историю российского спецназа в ходе одной операции. Практически все террористы, 28 человек, были уничтожены при штурма здания, единственный выживший осужден на пожизненное заключение.

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