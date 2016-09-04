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Патриарх Кирилл освятит два новых храма на Сахалине

Общество
4 сентября, 0:18 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Во время визита предстоятеля РПЦ в Южно-Сахалинск планируется также открытие православной книжной выставки-форума "Радость Слова" и фотовыставки "1000 лет присутствия русских на Афоне"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в воскресенье церемонию освящения двух новых храмов, построенных на Сахалине. Об этом сообщили ТАСС в Южно-Сахалинской и курильской епархии.

"В новом соборе Рождества Христова на Площади Победы в Южно-Сахалинске утром пройдет обряд освящения, затем в обновленном храме патриарх совершит Божественную литургию. Во второй половине дня высокий гость отправится в Невельск. Там он совершит освящение нового храма в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение", - сказали в епархии.

"Строительство храма на площади Победы началось в 2012 году", - рассказал ТАСС куратор строительства иерей Василий Иванов. По его словам, новый кафедральный собор в Южно- Сахалинске один из самых высоких в России - высота храма составляет 77 метров. Величественное сооружение украшают девять куполов, главный венчает крест высотой около девяти метров. Вес главного колокола - 6700 кг, пятиярусный иконостас включает 98 икон.

"Центральный вход в собор украшает уникальная мозаика с изображением Спасителя - самая большая в мире, собирали ее на Святой земле, в Иерусалиме; вторая мозаика, чуть поменьше, расположена в алтаре. Всего в храме 42 мозаичных иконы и панно общей площадью 175 квадратных метров , - сказал иерей. - Еще одна достопримечательность храма - двухъярусный хорос, изготовленный по специальному заказу в Сергиевом-Посаде: ее диаметр составляет шесть метров. Вся установка держится на восьми тросах, каждый, из которых выдерживает груз до двух тонн".

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В Невельске патриарх Кирилл освятит храм в честь иконы Божией матери "Призри на смирение". Его строительство началось в 2012 году. Вместимость новопостроенной церкви - до 200 прихожан. "Это событие для нас тоже очень значимое. Ведь когда патриарх посещает не только областные центры, но и города и веси с небольшой численностью населения, это всегда очень радует", - отметили в епархии.

Визит предстоятеля РПЦ на Сахалин будет сопровождаться культурными событиями, которые пройдут в стилобатной части собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Планируется, в частности, открытие православной книжной выставки-форума "Радость Слова" и фотовыставки "1000 лет присутствия русских на Афоне".

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