Папа римский Франциск проведет канонизацию матери Терезы Калькуттской

ВАТИКАН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Лауреат Нобелевской премии мира, основательница Ордена милосердия мать Тереза Калькуттская будет причислена в воскресенье к лику святых. Торжественная церемония состоится под руководством Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане в присутствии многочисленных паломников и правительственных делегаций из разных стран.

Особо символично, что канонизация албанской монахини, основательницы конгрегации Миссионерок Милосердия, проходит в разгар объявленного папой Франциском Юбилейного года христианства, посвященного Милосердию.

Мать Тереза была прозвана Калькуттской, потому что посвятила всю жизнь служению страждущим и отверженным в Индии. В 2003 году она была провозглашена блаженной по инициативе Иоанна Павла II. Польский папа неоднократно принимал ее в Ватикане и посещал в Калькутте.

Специальная ватиканская комиссия по прославлению подвижников церкви признала чудом научно необъяснимое излечение 35-го бразильца молитвами матери Терезы. Это служит формальным основанием для причисления ее к лику святых.

С Балкан в Индию

Агнесса Гонджа Бояджиу родилась 26 августа 1910 года в албанской семье в городе Скопье (Македония). В 18 лет она покинула родительский дом и вступила в ирландский миссионерский орден, год провела в дублинском аббатстве, выучив английский язык. Она также прошла курс основ медицины в Сорбонне, и 6 января 1929 года отплыла в Калькутту. Основанный ею Орден Милосердия, вначале состоявший из 12 сестер, сейчас насчитывает 300 тысяч послушниц, которые трудятся в 80 странах мира, управляя детскими домами, клиниками по лечению больных СПИДом, лепрозориями.

В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия мира, а в 1985 году она выступила на сессии Генеральной Ассамблее ООН по случаю 40-летия организации. Среди прочего Мать Тереза оказывала помощь жертвам аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим при землетрясении в армянском Спитаке. Она скончалась 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет в Калькутте.

Как сказал папа Франциск, мать Тереза продолжила "революцию нежности, начатую Христом".

Меры безопасности

В итальянской столице предприняты особые меры безопасности в связи с церемонией в Ватикане, на которой, как ожидается, буду присутствовать 100 тыс. верующих. Префектура Рима ввела запрет на полеты над площадью Святого Петра. Осуществлять контроль за правопорядком будут три тысячи полицейских. Из соображений безопасности уже начиная с субботы перекрыты подъезды к площади.

Фасад базилики Святого Петра украшен пятью портретами. Одновременно с матерью Терезой в лик святых будут возведены и другие католические блаженные: мексиканец Хосе Санчес дель Рио, поляк Станислав Иисуса Марии, аргентинец Хосе Габриэль Брочеро и шведка Мария Элизабет Хессельблад.