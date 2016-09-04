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Участники фестиваля военных оркестров "Спасская башня" выступят в московских парках

Общество
4 сентября, 0:52 UTC+3 МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Все концерты будут бесплатными
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать военных коллективов фестиваля "Спасская башня" дадут в воскресенье концерты в 11 парках Москвы, сообщили в столичном департаменте культуры.

"Участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступят в парках и скверах Москвы. В каждом парке будут выступать "свои" музыканты. Например, оркестр Тирольских императорских стрелков из Австрии можно послушать в парке "Кузьминки", а оркестр корпуса итальянских карабинеров - в парке Горького. Все концерты будут бесплатными", - сказали в департаменте.

Оркестр полиции Сингапура выступит в парке "Красная Пресня", кельтский оркестр волынок и барабанов (Евросоюз) совместно с Международной группой шотландских танцоров дадут концерт в парке "Музеон, шоу-бэнд города Лашкор и мажореток из Словении ждут в саду "Эрмитаж". Центральный военный оркестр Вооруженных сил Монголии выступит в Коломенском, а оркестр армии обороны Израиля - в саду им. Баумана. Оркестры Президентского полка "Айбын" из Казахстана и Министерства обороны РФ покажут свое мастерство в парке "Измайловский", оркестр Вооруженных сил Беларуси - в Царицино, Центральный оркестр ВМФ им. Н. А. Римского-Корсакова выступит на Поклонной горе, а коллектив 154 отдельного комендантского Преображенского полка - в Сокольниках.

В последний день фестиваля, который проходит с 27 августа по 4 сентября, программа "Спасской башни" будет насыщенной. На Красной площади пройдет и Фестиваль греческого салата в рамках перекрестного года культуры России и Греции, и соревнования по конкуру на приз фестиваля "Спасская Башня". Для детей предусмотрены мастер-классы и интерактивные программы, для взрослых - мастер- класс по фланкировке (искусство владения холодным оружием в пешем строю). Состоятся показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

Завершится фестиваль грандиозной музыкальной программой, в которой выступят все участники. Специальными гостями станут легендарная Мирей Матье, а также Тамара Гвердцители.

Ежегодно в крупнейшем фестивале военных оркестров принимают участие порядка полутора тысяч музыкантов, военнослужащих и артистов. За всю историю фестиваля на Красной площади в Москве выступили 140 оркестровых коллективов из 40 стран.

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