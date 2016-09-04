Фестиваль ретро-техники "ФОРТуна" открывается в Кронштадте под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Фестиваль ретро-техники "ФОРТуна" открывается в воскресенье в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

"Несколько сотен образцов техники 1930-1980-х годов, доставленных коллекционерами из России, стран Балтии, Белоруссии и Финляндии, разместятся на территории кронштадтского форта "Константин", что и дало название фестивалю. Такое собрание ретро-техники будет представлено в России впервые", - сообщили ТАСС в городском комитете по развитию туризма.

"ФОРТуна" имеет репутацию крупнейшего по количеству участников фестиваля ретро-техники на северо-западе России. К нему присоединились несколько петербургских музеев, которые развернули здесь временные экспозиции. В их числе - Музей советской радиотехники из Сестрорецка, Музей истории Кронштадта, Музей городского электрического транспорта. География участников расширяется с каждым годом. Второй год подряд на фестиваль приезжают владельцы классических автомобилей из Эстонии, Белоруссии, Литвы, в этом году подали заявки участники из Финляндии и Латвии, отметили в комитете.

Среди экспонатов редкие автомобили - от первых "запорожцев" до старинных "кадиллаков". Вместе с легковыми автомобилями фестиваль представит уникальную ретро-экспозицию общественного транспорта - автобусов, а также двухколесную технику - винтажные велосипеды, мопеды и мотоциклы. Впервые в фестивале участвует петербургская пожарно-техническая выставка им. Б.И. Кончаева, которая покажет "боевые" пожарные автомобили разных лет. Показ ретро-техники не будет статичным, старые машины и мотоциклы продемонстрируют спринт по особой трассе от главной площади форта.

Также для участия в фестивале к форту "Константин" подошли парусники 1910-1970-х годов - бриг "Триумф", парусная яхта "Мирам" (1910 г), крейсерская яхта "Пилигрим" (1943 г.), фолькбот "Викинг", (1970 г.). Там же можно будет увидеть яхту "Нева" с интересной историей. Лодка была построена в Германии в 1936 году и тогда называлась "Ibis". Она была приписана к навигационной школе пилотов Люфтваффе.

"Бытует мнение, что в 1945 году высшее немецкое командование использовало яхту для бегства в Аргентину через Данию. В Дании яхта была брошена, ее обнаружили советские яхтсмены, служившие в составе частей Красной Армии, освобождавших Европу. В 1947 году лодку перегнали в СССР , 1951 году она вошла в парусный флот "Центрального Речного яхт-клуба профсоюзов" Ленинграда, получив название "Нева", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

В наши дни эта яхта, прошедшая капремонт и реновацию, считается одной из самых быстрых в своём классе. Она много раз занимала призовые места в парусных гонках. В 2009-2011 "Нева" принимала участие в регатах учебных парусников "The Tall Ships Races" в Норвегии, Англии и странах Балтии.

Завершиться фестиваль "ФОРТуна" традиционным парадом ретро-техники от форта Константин к Якорной площади Кронштадта.