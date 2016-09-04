Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый собор Рождества Христова на Площади Победы в Южно-Сахалинске.

"Планировалось, что патриарх лишь завершит обряд освящения, но накануне предстоятель РПЦ принял решения провести полную церемонию освящения, что говорит об особом его отношении к Сахалину", - сообщили ТАСС в Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Патриарх помолился о сохранении "дивной природы острова Сахалин".

По словам патриарха, причина экологических проблем - чрезмерное потребление. "Греховный человек всегда будет потреблять гораздо больше чем ему нужно. На это греховное потребление и идут ресурсы Земли: загрязняется воздух, вода, исчезают и дикие животные. Стремясь жить как можно лучше, мы губим самое драгоценное, что Бог нам дал - Землю. Все больше и больше людей понимают нравственные причины так называемого экологического кризиса", - сказал патриарх.

Он отметил, что церковь, сознавая эти греховные причины разрушения природной среды, призывает всех своих чад каждое первое воскресенье сентября молиться "о сохранения божьего творения".

"И сейчас мы испросим у Господа сил, чтобы жить так чтобы не идти против его воли, не разрушать мир, который он создал, жить так, чтобы, окружающая нас природа также могла жить. Чтобы человек, господствуя над природой, ее не уничтожал и верим, что Господь по молитвам церкви поможет многим и многим людям осознать, что грех против природы - грех против Бога. Давайте помолимся и о сохранении дивной природы острова Сахалин, чтобы никакие промышленные экспансии, никакая добыча полезных ископаемых, никакая хозяйственная деятельность не разрушила этого удивительного, богом данного уголка мира, в котором так много всего и который такая замечательная и богатая часть нашей Земли", - обратился патриарх к пастве.

Строительство храма на площади Победы началось в 2012 году. Новый кафедральный собор в Южно-Сахалинске один из самых высоких в России - его высота составляет 77 метров. Величественное сооружение украшают девять куполов, главный венчает крест высотой около 9 метров. Вес главного колокола - 6700 кг, пятиярусный иконостас включает 98 икон.

Центральный вход в собор украшает уникальная мозаика с изображением Спасителя - самая большая в мире, собирали ее на Святой земле, в Иерусалиме; вторая мозаика, чуть поменьше, расположена в алтаре. Всего в храме 42 мозаичных иконы и панно общей площадью 175 квадратных метров. Еще одна достопримечательность храма - двухъярусный хорос, изготовленный по специальному заказу в Сергиевом-Посаде: его диаметр составляет шесть метров. Вся установка держится на восьми тросах, каждый, из которых выдерживает груз до двух тонн.

Далее патриарх Кирилл отправится в Невельск, где освятит храм в честь иконы Божией матери "Призри на смирение". Его строительство началось в 2012 году. Вместимость новопостроенной церкви - до 200 прихожан.