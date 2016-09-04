Больных с подозрением на вирус Зика в Сингапуре не будут помещать в карантин

СИНГАПУР, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Сингапура откажутся от помещения потенциально зараженных вирусом Зика в специальный карантинный центр. Как сообщила в воскресенье старший государственный министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Эми Кхор, "до получения результатов анализов им будет разрешено находиться дома".

Между тем, отметила Кхор, "они должны предпринять все необходимые меры предосторожности". В настоящее время больных с подозрением на лихорадку помещают в карантин до получения результатов анализов. В случае положительной реакции на вирус их переводят в госпиталь.

Кроме того, по ее словам, "в министерстве рассматривают возможность отказаться от госпитализации уже инфицированных вирусом, если у них диагностированы слабые симптомы заболевания". Например, такая практика применяется в отношении больных лихорадкой денге. "Только в случае серьезного ухудшения состояния, пациенты помещаются в специальные медицинские учреждения", - напомнила Кхор.

По последним данным, приведенным в субботу минздравом страны, число заболевших лихорадкой Зика достигло 215 человек, при этом первый случай был диагностирован лишь неделю назад. Одновременно сингапурские ученые пришли к выводу, что обнаруженный в стране вирус отличается от распространенного в Южной Америке. По их заключению, он мутировал от штамма, который был ранее распространен в Юго-Восточной Азии.