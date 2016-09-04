Больных с подозрением на вирус Зика в Сингапуре не будут помещать в карантин

Обама: без уступок РФ будет сложно перейти к новому этапу урегулирования кризиса в СирииМеждународная панорама 4 сентября, 7:40
В Ханчжоу состоялась неформальная встреча БРИКСПолитика 4 сентября, 7:37
Трутнев: Восточный экономический форум доказал, что он востребованЭкономика и бизнес 4 сентября, 6:58
В одном из районов Дагестана введен режим КТОПроисшествия 4 сентября, 6:46
Пучков поручил организовать эвакуацию тяжело больных из Ольгинского района ПриморьяПроисшествия 4 сентября, 5:31
Женщина и двое детей пострадали в результате стрельбы в СШАПроисшествия 4 сентября, 5:27
Путин прибыл на неформальную встречу лидеров БРИКС перед саммитом G20Политика 4 сентября, 5:24
Губернатор Приморья: ВЭФ-2016 прошел на более высоком уровне, чем предыдущийЭкономика и бизнес 4 сентября, 5:07
Полиция Техаса арестовала мужчину, угрожавшего пистолетом ребенку в больницеПроисшествия 4 сентября, 4:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Сингапура откажутся от помещения потенциально зараженных вирусом Зика в специальный карантинный центр. Как сообщила в воскресенье старший государственный министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Эми Кхор, "до получения результатов анализов им будет разрешено находиться дома".
Между тем, отметила Кхор, "они должны предпринять все необходимые меры предосторожности". В настоящее время больных с подозрением на лихорадку помещают в карантин до получения результатов анализов. В случае положительной реакции на вирус их переводят в госпиталь.
Кроме того, по ее словам, "в министерстве рассматривают возможность отказаться от госпитализации уже инфицированных вирусом, если у них диагностированы слабые симптомы заболевания". Например, такая практика применяется в отношении больных лихорадкой денге. "Только в случае серьезного ухудшения состояния, пациенты помещаются в специальные медицинские учреждения", - напомнила Кхор.
По последним данным, приведенным в субботу минздравом страны, число заболевших лихорадкой Зика достигло 215 человек, при этом первый случай был диагностирован лишь неделю назад. Одновременно сингапурские ученые пришли к выводу, что обнаруженный в стране вирус отличается от распространенного в Южной Америке. По их заключению, он мутировал от штамма, который был ранее распространен в Юго-Восточной Азии.