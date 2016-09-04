Патриарх Кирилл: забота о матерях и воспитание молодежи - приоритеты РПЦ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Забота об оказавшихся в трудном положении матерях и воспитание молодежи - главные приоритеты церкви сегодня, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обсуждая социальные вопросы на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко в воскресенье в Южно-Сахалинске.

"Особая наша забота сегодня - о матерях, находящихся в трудном положении. Церковь и государство должны сделать все, чтобы помогать им, поддерживать материнство и детство", - сказал патриарх. По его словам, РПЦ уже не первый год целенаправленно ведет такую социальную работу.

Обеспокоенность РПЦ вызывает также духовно-нравственное состояние подрастающего поколения. "Молодой человек очень восприимчив и податлив на различные влияния. Мы должны работать с нашей молодежью, чтобы она имела четкие представления о добре и зле. Это сегодня наши церковные приоритеты, приоритеты пастырской работы", - отметил предстоятель.

Он добавил, что при руководстве Кожемяко в Сахалинской области значительно увеличилось число школьников и родителей, выбирающих для изучения курс "Основы православной культуры". "Это не религиозный предмет, но он вводит в соприкосновение с ценностными ориентирами жизни, прививает духовно-нравственные ценности", - пояснил патриарх.

По его словам, одна из главных задач Русской православной церкви - единение народа, помощь каждому человеку, который соприкасается с иной цивилизацией, "не менять свое на чужое", что особенно важно для Сахалина. Кроме того, по мнению патриарха, там, где строятся храмы, видны улучшения в социальной жизни.

В воскресенье патриарх освятил новый кафедральный собор Южно-Сахалинской епархии, а также открыл в нем книжную выставку-форум "Радость слова".