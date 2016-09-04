Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл: забота о матерях и воспитание молодежи - приоритеты РПЦ

Общество
4 сентября, 8:27 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 4, сентября. /ТАСС
Предстоятель провел встречу с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Забота об оказавшихся в трудном положении матерях и воспитание молодежи - главные приоритеты церкви сегодня, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обсуждая социальные вопросы на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко в воскресенье в Южно-Сахалинске.

Смотрите также
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске

"Особая наша забота сегодня - о матерях, находящихся в трудном положении. Церковь и государство должны сделать все, чтобы помогать им, поддерживать материнство и детство", - сказал патриарх. По его словам, РПЦ уже не первый год целенаправленно ведет такую социальную работу.

Обеспокоенность РПЦ вызывает также духовно-нравственное состояние подрастающего поколения. "Молодой человек очень восприимчив и податлив на различные влияния. Мы должны работать с нашей молодежью, чтобы она имела четкие представления о добре и зле. Это сегодня наши церковные приоритеты, приоритеты пастырской работы", - отметил предстоятель.

Он добавил, что при руководстве Кожемяко в Сахалинской области значительно увеличилось число школьников и родителей, выбирающих для изучения курс "Основы православной культуры". "Это не религиозный предмет, но он вводит в соприкосновение с ценностными ориентирами жизни, прививает духовно-нравственные ценности", - пояснил патриарх.

По его словам, одна из главных задач Русской православной церкви - единение народа, помощь каждому человеку, который соприкасается с иной цивилизацией, "не менять свое на чужое", что особенно важно для Сахалина. Кроме того, по мнению патриарха, там, где строятся храмы, видны улучшения в социальной жизни.

В воскресенье патриарх освятил новый кафедральный собор Южно-Сахалинской епархии, а также открыл в нем книжную выставку-форум "Радость слова".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Кирилл (патриарх) Кожемяко, Олег Николаевич
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров подарил шести чеченским олимпийцам джипы Mercedes
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
G20. Хроника работы саммита
4
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016
Темы дня
Реклама