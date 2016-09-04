Сергей Иванов выпустил на волю девять кречетов из заповедника на Камчатке

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК (Камчатский край), 4 сентября. / ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов принял участие в церемонии выпуска в дикую природу девяти краснокнижных кречетов. Эти птицы семейства соколиных были конфискованы в прошлом году при попытке их незаконного вывоза с территории России.

В мероприятии также приняли участие глава Минприроды Сергей Донской и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Орнитологи помогли им извлечь птиц из клеток и освободить от необходимой для безопасной транспортировки экипировки. После чего участники церемонии выпустили кречетов на волю, зафиксировав этот факт подписанием символического акта передачи птиц между Минприроды, Росприроднадзором и руководством заповедника.

"Добрые ощущения"

Иванов признался журналистам, что очень рад принять участие в таком мероприятии. "Я не сомневаюсь, что у меня на всю жизнь останутся эти воспоминания; когда берешь в руки такую красивую птицу, по-моему, у любого нормального человека добрые ощущения возникают", - сказал он. Спецпредставитель президента поблагодарил Минприроды и орнитологов за проведенную ими работу по сохранению "нашего национального достояния". "Министерство делает все, чтобы кречетов становилось больше", - сказал он.

Глава ведомства Сергей Донской в свою очередь отметил, что такая работа будет продолжена. "Мы потихоньку браконьерство приостанавливаем, хотя темпы еще недостаточны", - признал он.

Спасенные соколы

В ноябре 2015 г. спецслужбы пресекли попытку незаконного вывоза за рубеж нескольких кречетов - соколов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами. Изъятые у браконьеров птицы нуждались в ветеринарной помощи и были переданы в Русский соколиный центр "ВНИИ Экология", поддержку которому оказывает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). После курса реабилитации птицы смогли восстановить силы и были доставлены в район привычного обитания, на Камчатку. Специалисты пометили их и будут следить за процессом их адаптации к местным условиям.

Кречет - самый крупный из соколов - занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Популяция кречета стремительно сокращается, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Цены на таких птиц на черном рынке могут достигать нескольких десятков тысяч долларов США. В последние 20 лет доля самых популярных у браконьеров белых кречетов в популяции снизилась более чем в два раза.

На Камчатке кречет успешно сохраняется в границах особо охраняемых природных территорий - в Кроноцком и Корякском государственных заповедниках. Строго охраняемые территории заповедников являются оптимальным местом для выпуска этого подвида.

Борьба с контрабандой животных

Как заявил Иванов, законодательство в области борьбы с контрабандой краснокнижных животных может быть скорректировано с тем, чтобы повысить эффективность расследования таких дел. Он также рассказал, что этот вопрос обсуждается в экспертных кругах.

"Специалисты говорят о том, что с точки зрения расследования (дел о незаконной транспортировке краснокнижных животных или их деривативов) есть масса трудностей, потому что этот вид преступления отнесен к (категории) незначительной тяжести", - пояснил он. "И есть много предложений, особенно среди экологов, сделать это преступлением средней тяжести",- добавил Иванов. "Это поможет и при расследовании, и несколько ужесточит наказание", - считает спецпредставитель президента.

Иванов напомнил, что "несколько лет назад по инициативе президента РФ Владимира Путина был принят закон, резко ужесточающий наказание прежде всего за браконьерство краснокнижных животных, в первую очередь в плане транзита самих животных или их деривативов". "Теперь за такую транспортировку установлено уголовное наказание, и первые "посадки" по этой статье уже есть", - сообщил он.