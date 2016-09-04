Ежегодное авиашоу Airpower в Австрии посетили около 300 тыс. человек

ВЕНА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Около 300 тыс. человек стали посетителями крупнейшего в Австрии авиашоу Airpower, которое завершилось в субботу на аэродроме близ города Цельтвег (федеральная земля Штирия). Об этом сообщили австрийские Вооруженные силы.

Зрители смотра смогли увидеть 240 самолетов и вертолетов из 20 стран. Наряду с многочисленными машинами западных авиапроизводителей присутствовали и образцы российских самолетов, представленных в основном военно-воздушными силами восточноевропейских стран - Миг-29 польских ВВС, вертолет Ми-17 словацких ВВС, а также вертолет Ми-35 чешских ВВС.

Особый восторг у зрителей вызвала фигура высшего пилотажа "Кобра", исполненная Миг-29. Показательные полеты выполняли европейские пилотажные группы, в частности из Италии и Франции - Frecce Tricolori и Patrouille de France. Кроме того, устроители авиашоу демонстрировали высадку подразделений специального назначения с винтокрылых машин и многое другое.

"На этот раз Airpower оказался успешным не только как авиашоу. Мы продемонстрировали меры безопасности, управление в кризисных ситуациях, обеспечили все необходимые условия и предоставляли полную информацию, - заявил руководитель проекта Airpower-16, полковник генштаба ВС Австрии Петер Шиннерль. - Нам удалось задействовать все наши военные способности на земле и воздухе, поэтому мы довольны результатом".

В то же время австрийский министр обороны Ханс Петер Доскоцил добавил, что "необходимо громко рекламировать вооруженные силы, чтобы подтолкнуть молодежь к службе в армии". "Мы подыскиваем специалистов для ВВС и хотим в следующие пять лет призвать больше пилотов", - отметил глава Минобороны, который позднее признался, что посетил этот ежегодный форум впервые.

Не обделили своим вниманием традиционный авиасмотр и кандидаты в президенты Австрии - экс-лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен и кандидат от Австрийской партии свободы Норберт Хофер. Именно одному из них после назначенных на 2 октября повторных выборов предстоит быть верховным главнокомандующим вооруженных сил. Оба охотно фотографировались с гостями выставки и общались с посетителями, а также обменялись друг с другом дружеским рукопожатием.

Организаторы авиашоу - ВС Австрийской Республики, компания Red Bull и правительство земли Штирия - в совокупности потратили на его проведение порядка €3,6 млн.