Вице-премьер Сингапура призвал продолжать обычную жизнь, несмотря на вирус Зика

СИНГАПУР, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Вице-премьер Сингапура Тео Чи Хин лично возглавил агитационный отряд, главной задачей которого стало разъяснение текущей ситуации, связанной со вспышкой в городе-государстве лихорадки Зика. Как пишет в воскресенье газета Straits Times, замглавы правительства посетил вместе с волонтерами и сотрудниками Минздрава несколько жилых кварталов и рассказал, какие превентивные меры необходимо принять.

"Нужно стараться продолжать жить обычной жизнью, не паниковать, однако не нужно забывать и о мерах предосторожности", - рассказал вице-премьер. Как неоднократно отмечали эксперты, очень важно не создавать благоприятную среду для распространения переносчиков вируса - комаров Aedes aegypti. В частности, не допускать скопления воды, в том числе в цветочных горшках. Кроме того, специалисты постоянно проводят специальную обработку районов, где находятся очаги распространения вируса.

В целом, как рассказал министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Масагос Зулкифли, Всемирная организация здравоохранения уже назвала усилия Сингапура по контролю за лихорадкой "примером для остальных государств поведения в подобных ситуациях". По его словам, "правительство честно информирует мировую общественность о происходящем, а также открыто рассказывает о принимаемых мерах".

Минздрав республики в субботу опубликовал новые данные о количестве инфицированных - 215 человек, при этом следует принять во внимание, что впервые о заражении вирусом Зика внутри страны стало известно 27 августа. Кроме того, в течение нескольких дней стало известно о двух беременных женщинах, заболевших лихорадкой, при этом у одной из них одновременно была обнаружена и денге.

Тем временем, по заключению местных экспертов, было установлено, что распространяемый в Сингапуре вирус "не был завезен из Южной Америки, а имеет региональное происхождение". Кроме того, "штамм вируса изменился по сравнению с тем, каким он был обнаружен в Юго-Восточной Азии ранее", - рассказали в Минздраве.

В связи с происходящим в Сингапуре соседние страны, особенно Индонезия и Малайзия, ужесточили санитарный контроль на границе. Так, в малайзийском штате Джохор, где проходит сухопутная граница Сингапура, которую ежедневно пересекают около 300 тыс. человек, проводится санитарная обработка всех автомобилей, въезжающих в страну из соседнего государства. Кроме того, как рассказал руководитель государственного комитета по здравоохранению и защите окружающей среды Аюб Рахмат, местным властям было дано указание "проводить тщательную обработку тех мест, где чаще всего бывают жители соседнего государства, в том числе рынки, магазины, рестораны, торговые центры".

Вместе с тем уже в субботу стало известно о первом случае территориального заболевания в Малайзии лихорадкой Зика. Как сообщил главный врач королевства Хишам Абдуллах, 61-летний мужчина из штата Сабах поступил в одну из местных больниц 31 августа, при этом первые признаки инфекции появились 27 августа. Спустя несколько часов после появившейся информации главврач страны сообщил, что пациент скончался. Однако он подчеркнул, что причиной смерти "стала острая сердечная недостаточность, а не вирус Зика". По его словам, "у мужчины была запланирована кардиологическая операция в следующем месяце".

Тем временем власти другой соседней страны - Индонезии опровергли информацию о планах закрытия границы на острове Батам, который находится примерно в 30 км от Сингапура. "Считаем, что пока нет такой необходимости, поскольку в целом вирус Зика не представляет серьезную опасность, кроме того, постоянно ведется контроль за въезжающими в страну", - заявил руководитель департамента по контролю и предотвращению распространения вирусных инфекций Минздрава республики Мухаммад Субух.

О вирусе Зика © EPA/Marcelo Sayao Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика у беременных приводит к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия: значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.



К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.