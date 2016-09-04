Патриарх Кирилл освятил в Невельске храм в честь иконы, спасшей город от землетрясения

НЕВЕЛЬСК (Сахалин), 4 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил сегодня в портовом городе Невельск на Сахалине деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение". Именно этот образ, по словам верующих, спас город во время землетрясения 2007 года.

"Благодарю Бога, что привел меня сюда, на южный берег Сахалина, чтобы помолиться вместе с вами и освятить этот храм... Город был спасен - и в память об этом чуде был возведен этот храм на берегах Охотского моря и мирового океана", - сказал патриарх.

Он отметил, что знает современную историю города, в том числе связанную с трагедией 2007 года, когда разрушительное землетрясение, эпицентр которого находился в близлежащих водах, не принесло цунами и тех страшных жертв, которыми обычно сопровождаются подобные стихийные бедствия. Благочестивые верующие, добавил патриарх, связывают это с тем, что незадолго до разгула стихии в Невельск был принесен чудотворный образ Божией Матери "Призри на смирение", и с ним совершили крестный ход на корабле вокруг города.

"Такими событиями укрепляется вера людей, способных видеть чудо... Но не чудо главное в нашей жизни, а вера - она открывает новые горизонты человеку. Поэтому берегите веру в своих сердцах и воспитывайте в ней своих детей и внуков", - призвал предстоятель Русской православной церкви сотни горожан, собравшихся на освящении храма.

На память о своем визите патриарх Кирилл подарил храму Невельска икону с частицей мощей святителя Иоасафа Белогородского, отметив, что в Белгороде сегодня существует миссионерская семинария, многие воспитанники которой проходят практику на Сахалине.