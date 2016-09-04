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Патриарх Кирилл освятил в Невельске храм в честь иконы, спасшей город от землетрясения

Общество
4 сентября, 10:46 UTC+3 НЕВЕЛЬСК (Сахалин) (Сахалин) 4, сентября. /ТАСС
На память о своем визите глава РПЦ подарил храму икону с частицей мощей святителя Иоасафа Белогородского
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Егор Алеев/ТАСС

НЕВЕЛЬСК (Сахалин), 4 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил сегодня в портовом городе Невельск на Сахалине деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение". Именно этот образ, по словам верующих, спас город во время землетрясения 2007 года.

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"Благодарю Бога, что привел меня сюда, на южный берег Сахалина, чтобы помолиться вместе с вами и освятить этот храм... Город был спасен - и в память об этом чуде был возведен этот храм на берегах Охотского моря и мирового океана", - сказал патриарх.

Он отметил, что знает современную историю города, в том числе связанную с трагедией 2007 года, когда разрушительное землетрясение, эпицентр которого находился в близлежащих водах, не принесло цунами и тех страшных жертв, которыми обычно сопровождаются подобные стихийные бедствия. Благочестивые верующие, добавил патриарх, связывают это с тем, что незадолго до разгула стихии в Невельск был принесен чудотворный образ Божией Матери "Призри на смирение", и с ним совершили крестный ход на корабле вокруг города.

"Такими событиями укрепляется вера людей, способных видеть чудо... Но не чудо главное в нашей жизни, а вера - она открывает новые горизонты человеку. Поэтому берегите веру в своих сердцах и воспитывайте в ней своих детей и внуков", - призвал предстоятель Русской православной церкви сотни горожан, собравшихся на освящении храма.

На память о своем визите патриарх Кирилл подарил храму Невельска икону с частицей мощей святителя Иоасафа Белогородского, отметив, что в Белгороде сегодня существует миссионерская семинария, многие воспитанники которой проходят практику на Сахалине.

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