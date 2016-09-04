Папа Римский Франциск провозгласил мать Терезу святой

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ВАТИКАН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск провозгласил мать Терезу Калькуттскую святой, произнеся формулу канонизации на латыни. Торжественная церемония проходит сегодня на площади Святого Петра.
Албанка по происхождению, мать Тереза родилась в Скопье в 1910 году, но много работала в Калькутте (поэтому ее часто называют мать Тереза из Калькутты), где основала благотворительную миссию. Там же она скончалась в 1997 году. В 1979 году мать Тереза удостоилась Нобелевской премии мира.
В 2003 году она была провозглашена блаженной по инициативе Иоанна Павла II, с которым ее связывали особые отношения. Нынешний понтифик-аргентинец никогда с ней не встречался.
На площади Святого Петра собрались более 100 тыс. верующих. Присутствуют также главы 12 государств и правительств.
Наблюдатели отмечают, что процесс канонизации был ускорен, и особо символично, что албанская монахиня, основательница конгрегации Миссионерок Милосердия, объявлена святой в разгар проходящего по инициативе Папы Франциска Юбилейного года христианства, посвященного Милосердию.
В итальянской столице предприняты особые меры безопасности в связи с церемонией в Ватикане, проходящей на заполненной паломниками площади Святого Петра. Префектура Рима ввела запрет на полеты над ней. Осуществляют контроль за правопорядком примерно 3 тыс. полицейских. Подъезды к главной ватиканской площади перекрыты из соображений безопасности уже с субботы.
Канонизация в Римско-католической церкви