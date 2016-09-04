Папа Римский накормит 1,5 тыс. бедняков пиццей

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ВАТИКАН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск пригласил 1,5 тыс. бедняков и нуждающихся на обед в Ватикан после завершения проходящей в воскресенье церемонии канонизации (провозглашения святой) матери Терезы Калькуттской. Как сообщает агентство ANSA, в меню - неаполитанская пицца, в приготовлении которой будут задействованы 20 пиццайоло (мастеров пиццы).
На "папский обед", который пройдет в атриуме зала Павла VI за стенами Ватикана, съехались из разных городов Италии обитатели ночлежек для бедных, организованных сестрами из Ордена Милосердия матери Терезы. Их специально привезли на автобусах ночью для участия сначала в церемонии, а потом в обеде.
Мать Тереза Калькуттская была провозглашена Папой Франциском святой в присутствии более чем 100 тыс. верующих. При этом понтифик назвал албанскую монахиню, посвятившую жизнь нуждающимся в Индии, "святой покровительницей бедняков".