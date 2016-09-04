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Посвященный трудовому подвигу нефтяников монумент открыли в Сургуте

Общество
4 сентября, 13:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС
Скульптурная композиция представляет собой нефтяную вышку с фонтаном нефти из пяти струй
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Памятник, посвященный трудовому подвигу поколений работников "Сургутнефтегаза", открыли в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом сообщили в воскресенье в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"В День работников нефтяной и газовой промышленности на площади Нефтяников в Сургуте открыт памятник, посвященной трудовому подвигу поколений работников "Сургутнефтегаза". Скульптурная композиция представляет собой нефтяную вышку с фонтаном нефти из пяти струй. В центре размещены 11 бронзовых фигур - представители разных профессий - геолог, геодезист, электромонтер, бурильщики, инженер, строитель, водитель, повар, оператор по добыче нефти и газа, сварщик", - сказали там.

В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Югры Наталья Комарова, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, ветераны и работники.

"Теперь, благодаря этой скульптуре, символичный нефтяной фонтан все-таки забьет в сердце Сургута. Открытие нефти преобразило город, он стал нефтяной столицей России, а Югра - главным энергетическим оплотом страны", - приводит департамент слова главы региона Натальи Комаровой.

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