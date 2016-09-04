На юго-западе Китая скончалась старейшая жительница планеты

ПЕКИН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В юго-зпадной китайской провинции Сычуань на 120-м году скончалась китаянка Фу Суцин, которая считалась самой пожилой жительницей планеты. Об этом в воскресенье сообщает Центральное китайское телевидение.

Фу Суцин скончалась у себя дома в субботу спустя две недели после празднования 119-летия. У нее насчитывается 70 внуков, правнуков и праправнуков.

Сообщается, что среди городов Китая Шанхай лидирует по числу долгожителей. В настоящее время число людей в возрасте 100 лет и более в китайском мегаполисе превысило отметку в 1200 человек.

Между тем как самая пожилая женщина планеты в книге рекордов Гиннесса зарегистрирована Сузанна Мушатт Джонс, которая родилась в 1899 году в Алабаме и скончалась 13 мая этого года в Нью-Йорке на 117 году жизни.