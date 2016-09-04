Опрос: большинство австрийцев выступают за введение запрета на ношение паранджи

ВЕНА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Большая часть австрийцев выступает за введение запрета на ношение паранджи мусульманками в общественных местах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного известным социологом Петером Хайеком по заказу австрийской телекомпании ATV.

По его данным, 66% жителей Австрии поддерживают введение такого запрета. 31% респондентов выступили против этой меры, и лишь 3% воздержались. В опросе приняли участие 700 человек, имеющих право голоса.

Ранее власти Бельгии и Франции запретили по соображениям безопасности носить любую одежду, затрудняющую установление личности в общественных местах.

Мнение кандидатов в президенты Австрии

Позицию по этому вопросу обозначили и кандидаты в президенты - экс-лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен и кандидат от Австрийской партии свободы Норберт Хофер.

Ван дер Беллен высказался сдержанно. По его мнению, "запрет на "буркини" (купальные костюмы для мусульманок) выглядит глупо". Однако с паранджой все иначе. От нее ему "становится некомфортно, даже немного жутковато", признался Ван дер Беллен информационному агентству APA. Тем не менее он выступает против законодательных запретов в этом вопросе.

В свою очередь Хофер уверен, что "запрет на паранджу - это правильный шаг". "Нельзя, чтобы в Австрии женщины должны были скрывать лицо в общественных местах, - заявил он в интервью газете Osterreich. - Мужчины и женщины пользуются у нас одинаковыми правами, а паранджа - это насилие над женщинами". Что же касается "буркини", то такие купальные костюмы не вызывают неприязни у Хофера, потому что они не скрывают лица.