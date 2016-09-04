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В Омске начался квест для популяризации детского телефона доверия

Общество
4 сентября, 22:39 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Школьникам были предложены задания, которые ориентированы на сплочение детей, умение доверять и понимать друг друга
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ОМСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Более четырехсот школьников приняли участие в интерактивном квесте (приключенческая игра - прим. ТАСС) "Цепочка доверия", который стартовал в Омске и пройдет в течение месяца еще в девяти городах России. Об этом сообщила ТАСС представитель городского департамента образования Анна Жукова. Цель игры - популяризация всероссийского детского телефона доверия.

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"Главная цель игры-квеста, которая пройдет в десяти российских городах, - повысить уровень доверия детей к специально созданной для них службе экстренной психологической помощи, - рассказала Жукова. - Школьникам были предложены задания, которые ориентированы на сплочение детей, умение доверять и понимать друг друга".

По словам Анны Жуковой, квест прошел в омском в парке им. 30-летия ВЛКСМ. В игре приняли участие младшие школьники от 7 до 12 лет и подростки в возрасте 13 - 17 лет. Ее организатором выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Следующие квесты пройдут 5 сентября в Архангельске и Владимире, 10 сентября - в Чебоксарах, 11-го - в Воронеже, 24-го - в Ижевске, Томске и Майкопе, 25-го - в Черкесске и 1 октября - в Ростове-на-Дону. Выполнив 11 заданий, школьники запоминают номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.

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"Цель акции - ещё раз напомнить детям, подросткам, их мамам и папам, что всегда есть возможность набрать номер детского телефона доверия и абсолютно анонимно поговорить с профессиональным психологом", - рассказала председатель фонда Марина Гордеева.

Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей был создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он действует во всех субъектах РФ. В 65 регионах телефон работает круглосуточно. За эти годы за квалифицированной психологической помощью по нему обратились 6 млн человек.

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