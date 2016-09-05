В Калининграде открывается чемпионат мира по судомоделированию

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Участники из 13 стран представят более 250 моделей судов на чемпионате мира по судомоделированию, который открывается в понедельник в Музее Мирового океана (ММО) в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Организаторы чемпионата - Федерация судомодельного спорта России, Музей Мирового океана и Всемирная организация судомоделизма и судомодельного спорта NAVIGA, - рассказали в пресс-службе. - За звание лучших будут бороться судомоделисты из России, Беларуси, Украины, Италии, Словакии, Китая, Франции, Германии и других стран".

Участники турнира представят жюри и посетителям стендовые модели парусников, кораблей с механическими двигателями, модели портовых сооружений и двигателей кораблей, миниатюрные суда в бутылках, выполненные из картона, бумаги, композитных материалов. Оцениваться будут достоверность, точность и эстетика исполнения, сообщили в ММО, добавив, что стоимость каждого экспоната составляет порядка 1 млн рублей.

Победители чемпионата будут названы 11 сентября на традиционном фестивале "Водная ассамблея", ежегодно проводящемся ММО.