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В Калининграде открывается чемпионат мира по судомоделированию

Общество
5 сентября, 0:50 UTC+3 /Корр. ТАСС, Александр Архипов
За звание лучших будут бороться судомоделисты из России, Беларуси, Украины, Италии, Словакии, Китая, Франции, Германии и других стран
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КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Участники из 13 стран представят более 250 моделей судов на чемпионате мира по судомоделированию, который открывается в понедельник в Музее Мирового океана (ММО) в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Организаторы чемпионата - Федерация судомодельного спорта России, Музей Мирового океана и Всемирная организация судомоделизма и судомодельного спорта NAVIGA, - рассказали в пресс-службе. - За звание лучших будут бороться судомоделисты из России, Беларуси, Украины, Италии, Словакии, Китая, Франции, Германии и других стран".

Участники турнира представят жюри и посетителям стендовые модели парусников, кораблей с механическими двигателями, модели портовых сооружений и двигателей кораблей, миниатюрные суда в бутылках, выполненные из картона, бумаги, композитных материалов. Оцениваться будут достоверность, точность и эстетика исполнения, сообщили в ММО, добавив, что стоимость каждого экспоната составляет порядка 1 млн рублей.

Победители чемпионата будут названы 11 сентября на традиционном фестивале "Водная ассамблея", ежегодно проводящемся ММО.

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