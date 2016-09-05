Дополнительная волна ЕГЭ стартует в России

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Дополнительный период проведения ЕГЭ-2016 стартует в понедельник экзаменом по русскому языку.
"Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку подали около четырех тысяч человек. Экзамен проводится в 77 субъектах Российской Федерации, включая Крым. Задействовано около 110 пунктов проведения экзаменов", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение в режиме онлайн. Мониторинг сдачи ЕГЭ осуществят более 150 федеральных общественных наблюдателей и более 100 онлайн-наблюдателей.
Экзаменационная работа по русскому языку содержит 25 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3,5 часа. Чтобы получить аттестат, нужно заработать минимум 24 балла.
Экзамен по математике базового уровня пройдет в дополнительный срок 8 сентября, на экзамен записалось 12 тысяч человек. 14 сентября запланирован ЕГЭ по обоим предметам - русскому языку и математике базового уровня.
Участвовать в экзаменах в сентябрьские сроки имеют право учащиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Таким образом молодые люди смогут получить школьные аттестаты и продолжить обучение в колледжах и техникумах.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.