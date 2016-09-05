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Ассоциация молодежи в Риме оказывает помощь россиянке, потерявшей дочь при землетрясении

Общество
5 сентября, 2:16 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
"Мы рассчитываем, что откликнутся пользователи соцсетей среди соотечественников во всем мире", - пояснила основательница и президент ассоциации Ирина Осипова
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© EPA/ALESSANDRO DI MEO

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ассоциация "Российско-итальянская молодежь", действующая в итальянской столице, объявила о сборе пожертвований для россиянки, потерявшей полуторогодовалую дочь при землетрясении, произошедшем в центре Италии 24 августа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в воскресенье основательница и президент ассоциации Ирина Осипова.

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Мощное землетрясение произошло в центральной Италии

Она рассказала, что молодая россиянка, вышедшая замуж за итальянца и постоянно живущая на Апеннинах, посещала мероприятия ассоциации и сама обратилась за помощью.

"Наша соотечественница обратилась к нам за помощью. Мы решили распространить как можно шире информацию. Мы разместим в соцсетях видеоролик, чтобы люди знали, что эта история настоящая. Мы рассчитываем, что откликнутся пользователи соцсетей среди соотечественников во всем мире", - пояснила Осипова.

Она уточнила, что женщина потеряла дочь. Первоначально была информация о том, что погиб мальчик.

Малышка погибла под завалами в городе Аматриче, наиболее пострадавшем от удара стихии, вместе с бабушкой-итальянкой, у которой гостила.

В российское консульство женщина не обращалась. До последнего момента родители надеялись, что ребенок и бабушка выжили и находятся в больнице. "Похороны должны состояться в Риме во вторник или среду", - уточнила Осипова.

Аматриче - небольшой город в горах к северо-востоку от Рима, на границе столичной области Лацио. В течение года там живет не более 2 тыс. человек, преимущественно пожилые люди. Но в летние месяцы, особенно в августе, туда приезжают туристы и бывшие местные жители, переехавшие в большие города, но сохранившие в городе недвижимость.

Землетрясение в центре Италии

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших горных городов в центре Италии. Жертвами стихии, по последним данным, стали 295 человек, ранения получили почти 400 человек. Российских граждан, по заявлению МИД РФ, среди погибших и пострадавших не было.

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