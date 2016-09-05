На Темзе в связи с 350-летием Великого пожара сожгли копию Лондона XVII века

ЛОНДОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Гигантская деревянная копия Лондона XVII века длиной 120 метров была сожжена вечером в воскресенье на Темзе в присутствии многих тысяч зрителей. Таким необычным образом в британской столице было отмечено 350-летие Великого пожара, уничтожившего почти всю историческую часть города.

Художественная реплика города той поры была установлена на плавучей платформе, стоящей у выходящих к воде кварталов района Сити. Организатором мероприятия стала компания Artichoke, проводившая шестидневную акцию London Burning.

Великий (или Большой) пожар уничтожил со 2 по 5 сентября 1666 года более 13 тысяч домов, 87 приходских церквей, собор Святого Павла и почти все административные здания полумиллионного города. При этом жертвами бедствия стали лишь единицы. Однако стихия лишила крова 70 из 80 тысяч тогдашних жителей лондонского Сити, населенного в основном простолюдинами центрального городского района, который по сути и являлся историческим Лондоном, окруженным древнеримской стеной. При этом огонь не затронул расположенного к западу от Сити предместья Вестминстер, где обосновалась британская аристократия.

Очагом Великого пожара стала пекарня Томаса Фарринера на улице Паддинг-лейн. Возгорания в большей частью деревянном городе тогда были нередким явлением, однако на этот раз лорд-мэр Сити Томас Бладуорт проявил безответственную нерешительность в вопросе об обязательном разрушении близлежащих зданий к месту очага, поскольку тогда это был единственный известный способ предотвратить распространение пламени.

Пожар полностью изменил облик британской столицы, которую после этого стихийного бедствия стали застраивать уже каменными домами, и способствовал переносу центра общественной и культурной жизни города из Сити в Вестминстер.