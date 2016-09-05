Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Темзе в связи с 350-летием Великого пожара сожгли копию Лондона XVII века

Общество
5 сентября, 2:11 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Великий (или Большой) пожар уничтожил со 2 по 5 сентября 1666 года более 13 тысяч домов, 87 приходских церквей, собор Святого Павла и почти все административные здания полумиллионного города
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Гигантская деревянная копия Лондона XVII века длиной 120 метров была сожжена вечером в воскресенье на Темзе в присутствии многих тысяч зрителей. Таким необычным образом в британской столице было отмечено 350-летие Великого пожара, уничтожившего почти всю историческую часть города.

Художественная реплика города той поры была установлена на плавучей платформе, стоящей у выходящих к воде кварталов района Сити. Организатором мероприятия стала компания Artichoke, проводившая шестидневную акцию London Burning.

Великий (или Большой) пожар уничтожил со 2 по 5 сентября 1666 года более 13 тысяч домов, 87 приходских церквей, собор Святого Павла и почти все административные здания полумиллионного города. При этом жертвами бедствия стали лишь единицы. Однако стихия лишила крова 70 из 80 тысяч тогдашних жителей лондонского Сити, населенного в основном простолюдинами центрального городского района, который по сути и являлся историческим Лондоном, окруженным древнеримской стеной. При этом огонь не затронул расположенного к западу от Сити предместья Вестминстер, где обосновалась британская аристократия.

Очагом Великого пожара стала пекарня Томаса Фарринера на улице Паддинг-лейн. Возгорания в большей частью деревянном городе тогда были нередким явлением, однако на этот раз лорд-мэр Сити Томас Бладуорт проявил безответственную нерешительность в вопросе об обязательном разрушении близлежащих зданий к месту очага, поскольку тогда это был единственный известный способ предотвратить распространение пламени.

Пожар полностью изменил облик британской столицы, которую после этого стихийного бедствия стали застраивать уже каменными домами, и способствовал переносу центра общественной и культурной жизни города из Сити в Вестминстер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
2
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
3
Обвиняемая в убийстве двухлетнего ребенка в Иванове арестована на два месяца
4
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
5
Переговорная гонка первого дня саммита G20 завершилась, лидеры взяли паузу
6
Четыре человека погибли в результате пожара в Омске
7
Диписточник в Женеве назвал вопиющим срыв доставки помощи в Алеппо по вине оппозиции
Темы дня
Реклама