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Крупнейшие туроператоры России оценят маршрут "Легенды Бурятии"

Общество
5 сентября, 5:33 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 5, сентября. /ТАСС
При успешном прохождении проверки маршрут будет включен в федеральные каталоги для продажи туристам со всего мира
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УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Информационный тур по маршруту "Легенды Бурятии" для крупнейших туроператоров России начнется сегодня в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Минэкономики региона.

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"При успешном прохождении проверки маршрут будет включен в федеральные каталоги для продажи туристам со всего мира", - отметили в министерстве.

Помимо достопримечательностей Улан-Удэ, эксперты оценят этнографический музей Бурятии, познакомятся с бытом бурят в этнокомплексе "Степной кочевник", посетят Иволгинский дацан - крупнейший буддийский центр России, побывают в гостях у сибирских староверов (в регионе их называют "семейские") в селе Тарбагатай и на Байкале.

Ознакомительный тур проходит в рамках информационной кампании "Время отдыхать в России", в которой участвуют 30 регионов страны.

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