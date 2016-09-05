Крупнейшие туроператоры России оценят маршрут "Легенды Бурятии"

Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полициюПроисшествия 5 сентября, 5:20
Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против размещения ПРО США в Южной КорееМеждународная панорама 5 сентября, 4:34
Индекс Nikkei обновил трехмесячный максимумЭкономика и бизнес 5 сентября, 4:31
Выпуск дженериков из списка жизненно необходимых лекарств запустят в Казани к концу годаОбщество 5 сентября, 4:29
"Как страшный сон": паводок в Приморье глазами пользователей соцсетейПроисшествия 5 сентября, 4:00
Учебный год из-за паводка с опозданием начинается в ряде районов ПриморьяПроисшествия 5 сентября, 3:17
Второй Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублейЭкономика и бизнес 5 сентября, 2:47
Военная авиация переброшена в Казахстан для встречи экипажа "Союза ТМА-20М"Армия и ОПК 5 сентября, 2:24
Ассоциация молодежи в Риме оказывает помощь россиянке, потерявшей дочь при землетрясенииОбщество 5 сентября, 2:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Информационный тур по маршруту "Легенды Бурятии" для крупнейших туроператоров России начнется сегодня в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Минэкономики региона.
"При успешном прохождении проверки маршрут будет включен в федеральные каталоги для продажи туристам со всего мира", - отметили в министерстве.
Помимо достопримечательностей Улан-Удэ, эксперты оценят этнографический музей Бурятии, познакомятся с бытом бурят в этнокомплексе "Степной кочевник", посетят Иволгинский дацан - крупнейший буддийский центр России, побывают в гостях у сибирских староверов (в регионе их называют "семейские") в селе Тарбагатай и на Байкале.
Ознакомительный тур проходит в рамках информационной кампании "Время отдыхать в России", в которой участвуют 30 регионов страны.