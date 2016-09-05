СМИ: участие в переписи населения станет обязательным для всех жителей РФ

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения, которые сделают участие в ней обязательным.
Граждан будут штрафовать на 100-300 руб. как за неучастие, так и за отказ предоставлять какие-либо сведения (кроме вопроса о национальности), сообщает газета "Коммерсантъ".
"Росстат предлагает отказаться от анонимности переписи и обязать ее участников сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС (номер лицевого счета в системе пенсионного страхования). Остальные вопросы анкеты остаются прежними", - пишет издание. Отмечается, что участвовать в переписи можно будет и по интернету.
"Это государственное дело - знать, кто где живет, сколько народу, на этом социально-экономическая политика строится. Надо переходить к обязательному жесткому администрированию переписи, а использование интернета - требование времени", - цитирует "Коммерсантъ" руководителя Научно-исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения Ольгу Воробьеву.
Газета информирует, что по данным опроса ВЦИОМ, в 2015 году 70% россиян высказались в поддержку обязательного участия в переписи, против - только 22 %. Среди экспертов, однако, ведутся споры о том, оправдано ли введение принудительного механизма переписи.