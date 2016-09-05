Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Порядка 3 тыс. студентов из Иордании, которые обучаются в вузах Украины, решили перевестись в Крымский федеральный университет (КФУ). Об этом со ссылкой на ректора вуза Сергея Донича сообщила его пресс-служба.
"Три тысячи студентов-иорданцев, которые в настоящее время обучаются в вузах Украины, изъявили желание перевестись в Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. С инициативой рассмотреть эту возможность ко мне обратился председатель Общества иордано-российской дружбы Исса Даббах", - приведены в сообщении слова Донича.
По его словам, в ближайшее время руководство вуза планирует найти "оптимальный механизм для реализации мероприятий по переводу в КФУ иорданских студентов, обучающихся на Украине".
Как сообщал ранее ТАСС, 8 августа делегация общественников из Иордании во главе с председателем Общества иордано-российской дружбы Иссой Даббахом посетила Республику Крым. На встрече с главой региона Сергеем Аксеновым иорданские общественники предложили наладить обмен студентами.
Ректор КФУ отметил, что сотрудничество в образовательной сфере между Иорданией и Крымом существует давно. "Первые студенты из Иордании приехали к нам учиться еще в 1970-х годах. Подготовлено более тысячи врачей для Иорданского (Хашимитского) Королевства. Уровень знаний, получаемых в КФУ, дает возможность студентам-иностранцам работать не только в своей стране, но и во всей Европе", - подчеркнул Донич.
По данным пресс-службы КФУ, в настоящее время в вузе обучаются более 3 тыс. иностранных студентов из 50 стран. По этому показателю крымский университет занимает четвертое место среди российских вузов.