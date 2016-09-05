СМИ: рядом с Тадж-Махалом появится международный аэропорт

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Иностранным туристам, намеревающимся посетить Тадж-Махал, возможно, вскоре не придется прилетать в столицу страны, откуда примерно 200 км до достопримечательности.

Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на правительство штата Уттар-Прадеш, в районе города Агра в непосредственной близости от известного мавзолея и сопредельных к нему достопримечательностей появится современный международный аэропорт.

Взлетно-посадочную полосу для пассажирских рейсов планируется разместить на территории старого военного аэродрома, эксплуатацию которого в гражданских целях одобрило министерство обороны страны. "Работы скоро начнутся, мы планируем завершить их к марту 2017 года", - сообщил журналистам представитель администрации штата Дипак Сингал. Власти Уттар-Прадеш собираются выделить на проект порядка 1 млрд рупий (около $15 млн).

Согласно официальным данным, Агру ежегодно посещает около 6,5 млн индийских туристов и 700 тыс. иностранцев. Город по-своему уникален, поскольку поблизости расположено множество памятников старины. В XVI-XVII веках там находилась столица Империи Великих Моголов, считавшаяся символом великодержавной роскоши.

Император Шах-Джахан, вошедший в историю как Падишах-Строитель, повелел соорудить в этом месте немало зданий, в том числе дворцов, слывущих гордостью Индии. Он распорядился построить "усыпальницу, какой не знал мир", то есть Тадж-Махал, а также Жемчужную мечеть из белого мрамора. Его дед император Акбар начал возводить там крепость из красного песчаника, принявшись отстраивать рядом новую столицу, заброшенные здания которой ныне охотно посещают туристы.

Представители местной туриндустрии периодически выражают недовольство тем, что на экскурсиях в Агру и его окрестности как правило зарабатывают делийские компании, поскольку туристы, особенно иностранцы, прибывают сначала в столицу. О необходимости создания местной воздушной гавани поговаривали не один десяток лет. Жители "города Тадж-Махала" рассчитывают, что вскоре гости смогут прилетать к ним напрямую.