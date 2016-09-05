Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков определил первый день каждого месяца днем оказания практической помощи семьям погибших сотрудников министерства.

"Я определил, что первый день каждого месяца будет днем оказания практической помощи родным и близким погибших сотрудников, а также ветеранам. Я попрошу руководителей региональных центров МЧС, ГУ МЧС по субъектам РФ, руководителей организаций системы МЧС спланировать эти мероприятия", - сообщил он на селекторном совещании.

Пучков пояснил, что первого числа каждого месяца будет осуществляться работа по решению всех житейских проблем семей погибших сотрудников, в их числе отправка в лечебные учреждения, вопросы трудоустройства.

"Все семьи находятся под патронажем системы МЧС России", - сказал Пучков.

Министр отметил, что все реагирующие подразделения ответственно относятся к выполнению тех задач, которые на них возложены.

"Они проявляют мужество и профессионализм, и гибнут, спасая других. У нас были тяжелые катастрофы. В 2003 году мы потеряли экипаж вертолета Ми-26, мы все помним аварию на шахте "Распадская", где погибли 20 горноспасателей. Этот год был тоже тяжелым - у нас боевые потери в горноспасательных подразделениях, авиации пожарно-спасательных службах", - сказал Пучков.

Последние потери

Он напомнил, что на прошлой неделе погиб начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра во время спасательной операции. "Он проявил мужество, героизм, высокое чувство долга. Он спас своих товарищей, но сам погиб", - сказал Пучков.

Также на прошлой неделе в Ивановской области при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный Анатолий Кирьяков.

Участники селекторного совещания почтили их память минутой молчания.