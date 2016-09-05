Памятник маршалу бронетанковых войск Катукову откроют в Подмосковье в День танкиста

ВОРОНЕЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Памятник дважды Герою СССР маршалу бронетанковых войск Михаилу Катукову откроют в поселке Баковка Московской области в 70-ю годовщину празднования Дня танкиста, традиционно отмечаемого во второе воскресенье сентября. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Бронзовая скульптура маршала бронетанковых войск Михаила Катукова установлена на территории штаба Первой гвардейской танковой армии, которой он командовал с 1943 по 1947 годы. Мемориал расположен в парковой зоне, где также размещена историческая бронетехника, принимавшая участие в Великой Отечественной войне, в том числе танк Т-34, самоходная артиллерийская установка СУ-100 и другая техника", - сказал он.

Торжественная церемония открытия памятника пройдет в День танкиста - 11 сентября. "В ней примут участие ветераны танковых войск, состоятся показательные выступления современных танкистов, выставка новейших образцов вооружения и техники, экипировки и формы одежды. Также будет работать пункт отбора на военную службу по контракту", - добавил Мугинов.

Михаил Катуков (1900-1976 гг.) в ходе Великой Отечественной войны, командуя 4-й танковой бригадой, сражавшейся под Мценском и на Волоколамском направлении, нанес серьезное поражение немецким танковым соединениям, которыми руководил Хайнц Гудериан. С января 1943 года командовал 1-й танковой армией. Войска под командованием Катукова участвовали в Московской и Курской битвах, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.