Путин считает стремление к справедливости наиболее ярко выраженной чертой россиян

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что россиян отличает открытость и даже некоторая наивность, но их наиболее ярко выраженная отличительная черта - стремление к справедливости.

В интервью агентству Bloomberg глава государства отметил, что для лучшего понимания России иностранцам нужно говорить с живущими здесь людьми. "Я вас уверяю: как только вы начнете встречаться с обычными, рядовыми гражданами, вы поймете, что русский человек, да и вообще россиянин, будь то татарин, мордвин, чеченец, дагестанец - очень открытые люди, открытые и даже немного наивные. Но есть одна отличительная черта, которая, наверное, у всех народов есть, но у нас она особенно ярко выражена. Это стремление к справедливости", - сказал Путин, назвав это "одной из доминирующих черт" в менталитете "россиянина и русского человека".

Также президент РФ назвал характерным для отечественной ментальности стремление к идеалам. По его словам, "мы, конечно, хотим жить материально очень хорошо, и я буду стремиться все, что от меня зависит, сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы уровень жизни становился лучше". "Но при всем при этом в ментальности, в душе русского человека всегда есть стремление к какому то высокому моральному идеалу, к каким то высоким моральным ценностям. Это нас точно отличает, и уверен, в хорошую сторону", - заключил российский лидер.

Отвечая на вопрос о русской культуре, Путин подчеркнул, что она "многогранна и многообразна". "Поэтому, если вы хотите понять, почувствовать Россию, конечно, нужно и книжки почитать - и Толстого, и Чехова, и Гоголя, и Тургенева, послушать музыку Чайковского, посмотреть наш классический балет", - сказал президент. Путин также процитировал известное четверостишие Федора Тютчева: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать, в Россию можно только верить".