Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин считает стремление к справедливости наиболее ярко выраженной чертой россиян

Общество
5 сентября, 11:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
Также президент РФ назвал характерным для отечественной ментальности стремление к идеалам
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что россиян отличает открытость и даже некоторая наивность, но их наиболее ярко выраженная отличительная черта - стремление к справедливости.

В интервью агентству Bloomberg глава государства отметил, что для лучшего понимания России иностранцам нужно говорить с живущими здесь людьми. "Я вас уверяю: как только вы начнете встречаться с обычными, рядовыми гражданами, вы поймете, что русский человек, да и вообще россиянин, будь то татарин, мордвин, чеченец, дагестанец - очень открытые люди, открытые и даже немного наивные. Но есть одна отличительная черта, которая, наверное, у всех народов есть, но у нас она особенно ярко выражена. Это стремление к справедливости", - сказал Путин, назвав это "одной из доминирующих черт" в менталитете "россиянина и русского человека".

Также президент РФ назвал характерным для отечественной ментальности стремление к идеалам. По его словам, "мы, конечно, хотим жить материально очень хорошо, и я буду стремиться все, что от меня зависит, сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы уровень жизни становился лучше". "Но при всем при этом в ментальности, в душе русского человека всегда есть стремление к какому то высокому моральному идеалу, к каким то высоким моральным ценностям. Это нас точно отличает, и уверен, в хорошую сторону", - заключил российский лидер.

Отвечая на вопрос о русской культуре, Путин подчеркнул, что она "многогранна и многообразна". "Поэтому, если вы хотите понять, почувствовать Россию, конечно, нужно и книжки почитать - и Толстого, и Чехова, и Гоголя, и Тургенева, послушать музыку Чайковского, посмотреть наш классический балет", - сказал президент. Путин также процитировал известное четверостишие Федора Тютчева: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать, в Россию можно только верить".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
2
Путин считает, что новый лидер страны должен быть "зрелым молодым человеком"
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20
6
Миллер: Турция дает возможность поставок по "Турецкому потоку" на границу с Грецией
7
На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке
Темы дня
Реклама