Петербург получил "туристического Оскара" как лучшее направление для туризма в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards. Как сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, эта премия, имеющая статус самой престижной мировой награды в области туриндустрии, накануне была вручена городу в ходе церемонии на итальянском острове Сардиния.

"Мировые эксперты признали Санкт-Петербург лучшим туристическим направлением Европы и присудили премию в номинации "Лидирующая европейская дестинация", - сказал Мушкарев. - В этом году наряду с Петербургом за звание самого привлекательного города в мире боролись лучшие туристические дестинации Европы: Амстердам, Барселона, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир и сразу три города Италии - Рим, Флоренция и Венеция".

На вручении премии эксперты World Travel Awards отметили, что "все голосующие определили Санкт-Петербург как лучшее направление на континенте, приветствуя все большее число иностранных туристов со всего мира".

По мнению заместителя руководителя Ростуризма Сергея Корнеева, получение городом премии - это "результат большой работы, которое правительство северной столицы проводит по продвижению своего города во всем мире. Санкт-Петербург - один из первых и наиболее активных участников программы Visit Russia и всегда проводит в рамках программы свои презентации".

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Определяющими параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть в туристской дестинации. Вручение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют "Оскаром туристической отрасли".

Курс на улучшение рекорда

В 2015 году Санкт-Петербург посетили около 6,5 млн российских и зарубежных туристов. В сезоне 2016 года, по мнению Мушкарева, городу удастся улучшить прошлогодний рекордный результат. В первом полугодии в Петербурге отмечен рост внутреннего и въездного туризма. Российских туристов стало больше на 10%, зарубежных - на 4%.

По прогнозам комитета по развитию туризма, по итогам 2016 года общее количество туристов в Санкт-Петербурге достигнет 7 млн человек, что почти на 2 млн превысит количество жителей в городе. "Однако бесконечно расти туристический поток не может, поэтому важны также структурные изменения, появление новых групп туристов, таких, как иранские, число которых в этом году выросло в два раза, - отметил Мушкарев. - Мы ставим своей главной задачей расширение сезона, чтобы город принимал туристов круглый год".