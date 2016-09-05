Замглавы Ростуризма: курортный сбор можно было бы взимать через гостиницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Курортный сбор не должен отражаться напрямую на туристе, он мог бы взиматься, например, через гостиницы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал в понедельник заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.

Он напомнил, что "вопрос курортного сбора обсуждается достаточно длительное время, в 90-е годы были даже попытки ввести сбор". "Конечно, надо этот вопрос рассматривать с нескольких сторон. Тут мы придерживаемся позиции президента РФ в плане того, что надо достаточно скрупулезно проработать этот вопрос, прежде чем вводить сбор", - заявил Королев. По его мнению, "с одной стороны, сбор мог бы быть полезен тем, что растут туристические потоки, появляется дополнительная нагрузка на территории, и, конечно, у многих муниципалитетов просто нет возможности наводить элементарный порядок, благоустраивать территорию из-за этого".

"Но, с другой стороны, мы также понимаем, прежде чем его вводить, необходимо все просчитать, определить максимальные пороговые значения сбора применительно к различным территориям и категориям туристов, таким образом, чтобы размер сбора не был обременительным для туристов, не влиял на туристский поток", - сказал он, добавив, что "с точки зрения администрирования сбор может осуществляться, например, через гостиницы, чтобы напрямую на самом туристе он не отражался".

При этом замглавы Ростуризма считает, что "сбор, в случае его введения, безусловно, должен быть региональный, не федеральный, и на территории всего субъекта, наверное, вводить его вообще нет смысла". "Есть некоторые территории, как правило, на уровне каких-то муниципалитетов, где может быть действительно повышена нагрузка за счет пребывания туристов. Но регион, с другой стороны, должен для себя определиться, что для него важнее - или он изыщет средства для того, чтобы наводить порядок и развивать инфраструктуру, или все-таки вводить некие сборы, которые, конечно, повлекут, пусть даже не барьер с точки зрения посещаемости территории, но в любом случае это будет неким инструментом, сдерживающим увеличение турпотоков на эту территорию", - отметил Королев.

"Я думаю, что по этому вопросу будет много предложений. Это хорошо, что на президиуме Госсовета эту тему озвучили, потому что это касается каждого туриста. И мы, со своей стороны, обязательно будем участвовать в рабочей группе, которая занимается этим вопросом", - заверил Королев. При этом, по его мнению, курортный сбор должен быть сначала введен в качестве пилотного проекта на некоторых территориях.

Цена вопроса

Что касается возможной суммы сбора, то Королев особо отметил, что она для туриста должна быть незначительной. "Когда назывались суммы 100-200 рублей, то, скорее всего, это много. Сумма должна быть явно незначительной - может 30-50 рублей. Но это пока очень приблизительно", - сказал собеседник агентства. По его мнению, "прежде чем говорить о каких-либо суммах, на территориях необходимо провести некое проектирование, нужно посмотреть, какие средства вообще необходимы для того, чтобы навести элементарный порядок".

26 августа на заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин согласился с целесообразностью введения российскими регионами, имеющими санаторно-курортные комплексы, так называемого курортного сбора, отметив, что "если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих".

Как сообщал ранее ТАСС, Министерство РФ по делам Северного Кавказа подготовило в конце 2015 года законопроект о взимании в экспериментальном режиме курортного сбора с туристов. Эксперимент поддержали некоторые российские регионы, в том числе Крым. Предполагается, что законопроект о курортном сборе будет внесен в Госдуму осенью 2016 года.