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Большие панды перестали быть вымирающим видом

Общество
5 сентября, 12:48 UTC+3
Статус этих животных сменился на "уязвимые"
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Xinhua, Chen Xie

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международный союз охраны природы и природных ресурсов исключил большую панду из списка вымирающих видов животных.

Как говорится в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF), размещенном на официальном сайте организации, статус животного в Красной книге изменен с "вымирающего" на "уязвимый".

Это означает, что численность животных более не является критически малой, однако вид нуждается в постоянном мониторинге численности и темпов размножения.

Как отмечают экологи, с 2004 по 2014 годы число больших панд увеличилось на 17%. Несмотря на эти успехи, по словам генерального директора WWF Марко Ламбертини, среде их обитания по-прежнему угрожает опасность. "Не стоит забывать, что в дикой природе живут всего 1 864 особи", - сказал Ламбертини.

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