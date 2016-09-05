Большие панды перестали быть вымирающим видом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международный союз охраны природы и природных ресурсов исключил большую панду из списка вымирающих видов животных.

Как говорится в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF), размещенном на официальном сайте организации, статус животного в Красной книге изменен с "вымирающего" на "уязвимый".

Это означает, что численность животных более не является критически малой, однако вид нуждается в постоянном мониторинге численности и темпов размножения.

Как отмечают экологи, с 2004 по 2014 годы число больших панд увеличилось на 17%. Несмотря на эти успехи, по словам генерального директора WWF Марко Ламбертини, среде их обитания по-прежнему угрожает опасность. "Не стоит забывать, что в дикой природе живут всего 1 864 особи", - сказал Ламбертини.