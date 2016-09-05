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Пучков: в зонах ЧС должен быть общественный контроль за ценами

Общество
5 сентября, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
По словам главы МЧС, были попытки повысить цены в зоне ЧС в Приморском крае, но они были предотвращены
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Общественный контроль должен быть установлен за ценами в тех местах, где произошла чрезвычайная ситуация, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Важный вопрос - это ценообразование в зонах чрезвычайных ситуаций на продукты и воду. Кто должен его контролировать? Не только Роспотребнадзор, но и общественный контроль", - сказал в понедельник министр в ходе селекторного совещания.

По словам Пучкова, были попытки повысить цены в зоне ЧС в Приморском крае, но они были предотвращены.

"Мы и ранее выжигали такие случаи каленым железом во всех регионах страны", - сказал Пучков.

Основа решений

Также министр заявил, что любой прогноз погоды должен стать основой для управленческих решений, чтобы минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций природного характера. 

"Прогноз погоды у нас неблагоприятный не только для Приморья, но и для других регионов, в том числе по ЦФО и в Москве. Все прогнозы должны быть основой для управленческих решений", - отметил Пучков.

Министр пояснил, что, основываясь на прогнозах, необходимо заблаговременно выдвигать оперативные группы спасателей, энергетиков, коммунальщиков, в том числе со спутниковыми антеннами и генераторами на места, где может быть чрезвычайная ситуация. "Все должно быть заблаговременно на местах, учитывая прогноз погоды. В крайнем случае потренируемся и проведем учения", - сказал глава МЧС.

Особое внимание Пучков уделил вопросам связи в первую очередь в муниципальных образованиях. "Мы пока недостаточно обустроили связью органы местного самоуправления. Есть узкие места, особенно в отдаленных сельских поселениях", - сказал министр.

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Пучков, Владимир Андреевич
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