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В Молдавии причислили к лику святых первого митрополита Бессарабии Гавриила

Общество
5 сентября, 13:22 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
Церемония прошла под руководством митрополита Молдавии Владимира в Каприянском Успенском мужском монастыре
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КИШИНЕВ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. В Молдавии причислили к лику святых митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони), который первым возглавил молдавскую православную церковь после вхождения этого края в состав России в 1812 году.

Церемония прошла под руководством митрополита Молдавии Владимира в Каприянском Успенском мужском монастыре. За ней следили несколько десятков епископов из других стран, включая Россию, а также представители молдавского парламента, правительства и тысячи прихожан. Божественная литургия велась на русском и молдавском языках.

Эксперты называют это событие эпохальным. "Канонизация происходит один раз в несколько сотен лет. Нам повезло - есть народы, которые не имеют святых из числа соотечественников", - сказал журналистам замминистра культуры Георгий Постикэ.

"Гавриил застал местные церкви разграбленными, а священников - безграмотными. Он реорганизовал структуру церкви, значительно сократил количество церковнослужителей, а для оставшихся ввел необходимый минимум знаний. За девять лет его руководства здесь было построено около 200 церквей, первая духовная семинария, типография, а также здание нынешней митрополии Молдавии. Он был и остается выдающейся исторической фигурой для нашего народа", - рассказал лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

За труды в создании и развитии новой митрополии Гавриил был отмечен российским императором Александром I панагией с драгоценными камнями. Известно, что на его похоронах в 1821 году присутствовал Александр Пушкин, который находился в этот период в Молдавии.

После окончания русско-турецкой войны 1806-1812 годов территория в междуречье Прута и Днестра была освобождена от турецкого господства и перешла в состав Российской Империи, получив статус Бессарабской области.

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