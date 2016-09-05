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Хамитов: власти готовы помочь достроить самую высокую в РФ мечеть в Уфе

Общество
5 сентября, 15:30 UTC+3 УФА УФА 5, сентября. /ТАСС
С 2012 года строительство храма велось на средства благотворительного фонда "Урал", с этого периода он направил около 1,5 млрд рублей
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УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии не получали обращения с просьбой помочь завершить строительство Соборной мечети в Уфе, которая станет самой высокой в РФ и крупнейшей в Европе среди отапливаемых. При этом в случае его поступления готовы "приложить максимум усилий", чтобы достроить религиозный объект. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Рустэм Хамитов.

Интервью

Рустэм Хамитов

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С 2012 года строительство храма велось на средства благотворительного фонда "Урал", с этого периода он направил около 1,5 млрд рублей. Однако в августе 2016 года из-за спора о распределении средств на строительство с заказчиком - Духовным управлением мусульман Башкирии - финансирование было заморожено.

"Еще пять лет назад мы обращались к благотворительному фонду, который возводит мечеть, с предложением совместно ее построить. Представители фонда были категоричны и заявили, что построят сами. Видимо, ситуация изменилась. Но к власти пока не обращались с просьбой взять строительство на себя и довести его до конца", - рассказал Хамитов.

При этом он подчеркнул, что в случае такого обращения реакция последует. "Конечно. Нельзя оставить мечеть долгостроем, - сказал он. - Если такое обращение прозвучит, мы приложим максимум усилий, чтобы мечеть была достроена и стала доступна для верующих республики, страны и мира".

"Одновременно нужно понимать, что это грандиозная и дорогая стройка. Возвести 25 тысяч кв. м площадей стоит сегодня минимум 2-2,5 млрд рублей. Сейчас готовность объекта примерно 50%. Но это только лишь здание. А туда нужно проложить дорогу, построить мост, запустить общественный транспорт. И речь уже пойдет еще о нескольких миллиардах рублей", - пояснил Хамитов.

Соборной мечети присвоено название "Ар-Рахим" (третье по счету имя Аллаха), она имеет четыре минарета высотой 74 метра, общая площадь здания вместе с отапливаемыми помещениями - 25 тыс. кв метров, вместимость - более 2 тыс. человек. Храм располагается на въезде в центр Уфы, на небольшой возвышенности. Заказчиком строительства является ДУМ Башкирии, застройщиком - компания "Алтын Курай".

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Хамитов, Рустэм Закиевич
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