Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хамитов: около 18 тыс. китайских туристов примет Башкирия в 2016 году

Общество
5 сентября, 15:33 UTC+3 УФА УФА 5, сентября. /ТАСС
Глава республики подчеркнул, что Башкирия отличается многообразием ландшафтов: здесь около 300 карстовых пещер, 600 рек, 800 озер, множество горных хребтов
Материал из 1 страницы

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Башкирия планирует принимать около 800 китайских туристов в неделю, по итогам года общее число отдыхающих из КНР составит около 18 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава республики Рустэм Хамитов.

Интервью

Рустэм Хамитов

Рустэм Хамитов: Башкирия еще 15–20 лет будет ориентироваться на нефтяное производство

Перейти в раздел Интервью

"Есть все необходимое для приема гостей из КНР при турпотоке как минимум 800 человек в неделю. С 27 июля по 17 августа из Китая приехали около 2,8 тысячи человек, до конца года планируется принять еще 38 групп. Общее количество туристов должно составить около 18 тысяч человек", - сказал Хамитов. По его словам, в прошлом году в республику приехали около 50 тысяч иностранных туристов, что почти вдвое больше, чем в 2014 году.

"У нас есть много интересных мест, которые можно было бы показать, - сказал Хамитов, уточнив, что речь идет об объектах в рамках "Красного пояса". - Ленин бывал в Уфе, и Крупская здесь жила в ссылке. Во время Великой Отечественной войны в республике работал Коминтерн и многие коммунистические лидеры стран мира трудились в Уфе. Думаю, что китайский турист к нам поедет".

Он рассказал, что ряд авиарейсов из Китая приземляется в Уфе, туристы проходят таможню в столице Башкирии и дальше разъезжаются по стране. Часть из них записывается на туры по Уфе.

Хамитов подчеркнул, что Башкирия отличается многообразием ландшафтов: здесь около 300 карстовых пещер, 600 рек, 800 озер, множество горных хребтов, три государственных заповедника и национальный природный парк. Республика - лидер по количеству природных парков на Урале. Наиболее посещаемые места отдыха и туризма - природные парки Кандры-куль, Иремель, Мурадымовское ущелье, национальный парк "Башкирия", государственный природный заповедник "Шульган-Таш", памятники природы "Башкирские шиханы", Павловское и Нугушское водохранилища, озеро Якты-куль, Соленое.

"Сотни тысяч людей отдыхают здесь. И это сравнительно недалеко от центральной России - два часа лета от Москвы", - добавил глава Башкирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама