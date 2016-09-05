Хамитов: около 18 тыс. китайских туристов примет Башкирия в 2016 году

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Башкирия планирует принимать около 800 китайских туристов в неделю, по итогам года общее число отдыхающих из КНР составит около 18 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава республики Рустэм Хамитов.

"Есть все необходимое для приема гостей из КНР при турпотоке как минимум 800 человек в неделю. С 27 июля по 17 августа из Китая приехали около 2,8 тысячи человек, до конца года планируется принять еще 38 групп. Общее количество туристов должно составить около 18 тысяч человек", - сказал Хамитов. По его словам, в прошлом году в республику приехали около 50 тысяч иностранных туристов, что почти вдвое больше, чем в 2014 году.

"У нас есть много интересных мест, которые можно было бы показать, - сказал Хамитов, уточнив, что речь идет об объектах в рамках "Красного пояса". - Ленин бывал в Уфе, и Крупская здесь жила в ссылке. Во время Великой Отечественной войны в республике работал Коминтерн и многие коммунистические лидеры стран мира трудились в Уфе. Думаю, что китайский турист к нам поедет".

Он рассказал, что ряд авиарейсов из Китая приземляется в Уфе, туристы проходят таможню в столице Башкирии и дальше разъезжаются по стране. Часть из них записывается на туры по Уфе.

Хамитов подчеркнул, что Башкирия отличается многообразием ландшафтов: здесь около 300 карстовых пещер, 600 рек, 800 озер, множество горных хребтов, три государственных заповедника и национальный природный парк. Республика - лидер по количеству природных парков на Урале. Наиболее посещаемые места отдыха и туризма - природные парки Кандры-куль, Иремель, Мурадымовское ущелье, национальный парк "Башкирия", государственный природный заповедник "Шульган-Таш", памятники природы "Башкирские шиханы", Павловское и Нугушское водохранилища, озеро Якты-куль, Соленое.

"Сотни тысяч людей отдыхают здесь. И это сравнительно недалеко от центральной России - два часа лета от Москвы", - добавил глава Башкирии.