Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Властям Кстова, где пять школ могут остаться без тепла из-за долгов, нечем их погасить

Общество
5 сентября, 15:05 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Михаил Селиванов
Объем задолженности составляет около 6 млн руб.
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Администрация города Кстово в Нижегородской области, образовательные учреждения которого могут остаться без тепла из-за многомиллионных долгов, не назвала конкретных сроков погашения задолженности из-за нехватки денег в бюджете. Об этом ТАСС сообщил врио главы администрации Кстовского района Николай Носов.

"Объем задолженности значительный (около 6 млн руб. - прим. ТАСС) и погасить единовременно его не представляется возможным. Погашение осуществляется по мере поступления дополнительных доходов в бюджет района", - говорится в официальном ответе от имени Носова, не указавшего конкретные сроки.

По словам главы администрации, многомиллионные долги по оплате коммунальных услуг в пяти образовательных учреждениях города образовались "в связи с тяжелой экономической ситуацией, обусловленной снижением объемов поступлений в доходную часть бюджета". "Администрация района принимает все возможные меры по привлечению дополнительных доходов в бюджет района и погашению образовавшейся задолженности", - отметил глава.

Ранее сообщалось, что пять школ Кстова и три больницы в Дзержинске Нижегородской области могут остаться без тепла и горячей воды из-за долгов перед энергетиками, размер которых превысил 27 млн рублей. Энергосбытовая компания "Энергосбыт плюс" (входит в "Т Плюс") предупредила местные власти о возможности прекращения подачи услуг и невыдаче паспортов готовности учреждениям в преддверии отопительного сезона. В Минздраве региона сообщили, что уже погасили часть задолженности по больницам в размере 2,2 млн рублей (общая - около 10 млн рублей), оставшийся долг обещали выплатить в течение месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама