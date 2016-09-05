Властям Кстова, где пять школ могут остаться без тепла из-за долгов, нечем их погасить

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Администрация города Кстово в Нижегородской области, образовательные учреждения которого могут остаться без тепла из-за многомиллионных долгов, не назвала конкретных сроков погашения задолженности из-за нехватки денег в бюджете. Об этом ТАСС сообщил врио главы администрации Кстовского района Николай Носов.
"Объем задолженности значительный (около 6 млн руб. - прим. ТАСС) и погасить единовременно его не представляется возможным. Погашение осуществляется по мере поступления дополнительных доходов в бюджет района", - говорится в официальном ответе от имени Носова, не указавшего конкретные сроки.
По словам главы администрации, многомиллионные долги по оплате коммунальных услуг в пяти образовательных учреждениях города образовались "в связи с тяжелой экономической ситуацией, обусловленной снижением объемов поступлений в доходную часть бюджета". "Администрация района принимает все возможные меры по привлечению дополнительных доходов в бюджет района и погашению образовавшейся задолженности", - отметил глава.
Ранее сообщалось, что пять школ Кстова и три больницы в Дзержинске Нижегородской области могут остаться без тепла и горячей воды из-за долгов перед энергетиками, размер которых превысил 27 млн рублей. Энергосбытовая компания "Энергосбыт плюс" (входит в "Т Плюс") предупредила местные власти о возможности прекращения подачи услуг и невыдаче паспортов готовности учреждениям в преддверии отопительного сезона. В Минздраве региона сообщили, что уже погасили часть задолженности по больницам в размере 2,2 млн рублей (общая - около 10 млн рублей), оставшийся долг обещали выплатить в течение месяца.