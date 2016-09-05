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Стивен Сигал, конные скачки и козлодрание: Всемирные игры кочевников в Киргизии

Общество
5 сентября, 14:22 UTC+3
Соревнования начались 3 сентября на берегу озера Иссык-Куль. Программа игр и гости - в материале ТАСС
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