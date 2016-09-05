Власти Москвы назвали станции МЦК, которые не откроются 10 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Станции "Коптево", "Панфиловская", "Зорге", "Хорошево", "Измайлово", "Андроновка" и "Дубровка" Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для пассажиров в декабре 2016 года. Об этом ТАСС сообщил источник в столичной мэрии.

"10 сентября не будут готовы к эксплуатации станции "Коптево", "Панфиловская", "Зорге", "Хорошево", "Измайлово", "Андроновка" и "Дубровка". Остальные 24 станции откроются для пассажиров", - отметил он.

Открытие станций и ТПУ будет производиться в три этапа - 10 сентября, в конце 2016 года и в 2018 году. На первом этапе будет открыто пять теплых и шесть наземных пересадок на метро, пять наземных пересадок на железную дорогу.

На втором этапе планируется открыть пять теплых и десять наземных пересадок на метро, а также шесть наземных пересадок на железную дорогу. На третьем этапе, в 2018 году, для пассажиров откроется одиннадцать теплых и семь наземных пересадок на метро, а также шесть теплых и четыре наземные пересадки на железную дорогу.

Ранее первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов сообщил, что список станций, которые будут работать на МЦК к моменту запуска пассажирского движения, будет объявлен менее чем за неделю до его старта.

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 руб.