Лысаков просит МВД и ГП разобраться с задержками в выдаче уведомлений о штрафах от МАДИ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков просит МВД и Генпрокуратуру разобраться с вопросом нарушения сроков предоставления сведений о наложении административных штрафов со стороны Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), что лишает граждан возможности воспользоваться скидкой в 50% при их досрочной оплате.

"Участилось количество жалоб на МАДИ по поводу серьезных задержек с получением копий постановлений о наложении штрафов… Я в связи с этим обратился к (министру внутренних дел Владимиру) Колокольцеву и (первому заместителю Генпрокурора РФ Александру) Буксману", - сообщил депутат журналистам.

По словам Лысакова, он направил соответствующие письма, где проинформировал о многочисленных обращениях граждан, "которые не смогли воспользоваться законным правом на дисконт при досрочной уплате штрафа". "Что происходит, когда человек получает с опозданием постановление о наложении штрафа?.. Срывается механизм скидки в 50% при досрочной уплате в течение 20 дней, потому что, когда вам пришло на 21-й день постановление, - все, время скидки истекло", - указал замглавы комитета. При этом он добавил, что "в МАДИ такую ситуацию объяснили техническим сбоем".

"Но таких сбоев становится все больше… Возникает подозрение, что эти сбои имеют рукотворный характер", - отметил Лысаков. Он не исключил, что "материалы придерживаются специально, потому что это пополнение регионального бюджета". "Зачем получать 50% с людей, когда с них можно 100% получить?" - вопрошает Лысаков.

Депутат также сообщил, что, по его данным, "в ГИБДД готовы оперативно размещать на своем портале оперативную информацию о штрафах МАДИ". "Но МАДИ почему-то эти штрафы придерживает у себя, никому не дает. Закрадывается справедливое подозрение, что это делается специально, чтобы увеличить объем получаемых денег. И здесь обжаловать ничего нельзя", - заключил Лысаков.

Официальными комментариями МАДИ ТАСС пока не располагает.