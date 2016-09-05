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Девочка-мусульманка, не допущенная в школу Тамбова из-за платка, будет учиться дома

Общество
5 сентября, 15:10 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 5, сентября. /ТАСС
Начальник управления образования Тамбовской области добавила, что семья школьницы получит финансирование для проведения семейного обучения
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ТАМБОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Девочка-мусульманка из Тамбова, которую не пустили в школу из-за мусульманского платка, переведена на семейное обучение. Как сообщила ТАСС начальник управления образования Тамбовской области Наталья Астафьева, такое решение приняли родители и администрация школы.

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"Ученица школы №13 города Тамбова, которую на минувшей неделе не пустили в школу из-за мусульманского платка, по соглашению родителей и администрации школы будет переведена на семейное обучение", - сказала Астафьева.

Она пояснила, что дома своими силами и усилиями родителей ученица 9 класса будет изучать предметы, которые положены по общеобразовательной программе. Она будет сдавать все зачеты и экзамены, как и любой другой школьник, чтобы получить документ об окончании школы установленного образца. Начальник управления образования добавила, что семья школьницы получит финансирование для проведения семейного обучения.

Как отметила Астафьева, перевод на семейное обучение в регионе - не редкость, такую форму обучения детей выбрали "уже немало семей" по самым разным причинам.

На минувшей неделе ТАСС со ссылкой на Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) сообщал, что директор тамбовской школы отказала в посещении учебного заведения ученице 9-го класса, которая пришла на занятия в платке. Начальник управления образования тогда отметила, что действия руководства школы законны и регламентированы уставом учебного заведения в части внешнего вида учащихся.

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