Поисковики нашли в Новгородской области останки членов экипажа самолета времен войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Останки членов экипажа пропавшего без вести 74 года назад советского самолета Р-5 обнаружены в лесу Новгородской области. Останки двух боевых летчиков с воинскими почестями захоронят в Демянском районе, сообщили в понедельник в штабе новгородской поисковой экспедиции "Долина".

"Останки экипажа советского самолета Р-5, пропавшего без вести зимой 1942 года, будут захоронены с отданием воинских почестей 13 сентября на братском захоронении в деревне Исаково Демянского района, неподалеку от места падения самолета", - сказал официальный представитель экспедиции Игорь Свинцов.

По его словам, по сохранившемуся номеру двигателя в архивах удалось отыскать имена летчиков, это командир звена лейтенант Воробьев Николай Кириллович, 1915 года рождения, уроженец Ленинграда, а также стрелок-бомбардир сержант Платонов Виктор Игнатьевич, 1922 года рождения, уроженец украинского Днепропетровска. Экипаж воевал в составе 677-го авиаполка Северо-Западного фронта. Как отметил Свинцов, поисковики связались с родственниками Виктора Платонова, поиск родных Николая Воробьева пока успехом не увенчался.

Поисковые работы проходили в рамках совместного проекта Российского военно-исторического общества, посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева и памяти Героя России Олега Пешкова, подчеркнул собеседник агентства.