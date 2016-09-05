Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по мосту Кадырова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия с третьей попытки приняла решение передать ходатайство инициативной группы по референдуму о мосте Ахмата Кадырова на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС член инициативной группы, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

"Горизбирком единогласно принял решение о направлении ходатайства инициативной группы на рассмотрение в Законодательное собрание", - сказал Вишневский. По его словам, городской парламент должен принять решение о соответствии ходатайства законодательству. "После поступления у парламента есть 20 дней на то, чтобы принять решение", - добавил он, уточнив, что в случае одобрения инициативная группа сможет начать собирать подписи горожан.

По словам депутата, необходимо собрать 2% от всех зарегистрированных избирателей. "Это где-то 71-72 тыс. человек", - уточнил Вишневский.

Ранее ТАСС сообщал, что инициативная группа в третий раз подала документы в городскую избирательную комиссию (ГИК) на проведение референдума о судьбе моста Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге. Топонимическая комиссия Петербурга 30 мая поддержала инициативу ряда общественных организаций о присвоении имени Ахмата Кадырова одному из новых безымянных мостов через реку Дудергофку. Решение комиссии вызвало широкий общественный резонанс: за две недели петицию на сайте change.org против такого названия моста подписали более 90 тыс. человек. Несмотря на недовольство ряда горожан, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал решение топонимической комиссии.

Заксобрание региона отказалось рассматривать обращение к губернатору против присвоения мосту имени Кадырова и документ о выражении недоверия вице-губернатору Кириллову, который возглавляет топонимическую комиссию. В начале июня инициативная группа, в которую входят депутаты Заксобрания Петербурга, журналисты и общественные деятели, подала документы на проведение референдума по данному вопросу, но получила отказ. Глава горизбиркома Виктор Панкевич посоветовал в следующий раз ответственнее отнестись к подготовке документов для референдума. Решение горизбиркома позже было обжаловано в ЦИК, но безуспешно, инициаторы подали повторную заявку, сегодня по ней пришел отказ.

Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской Республики, герой России, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта в Грозном.