Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по мосту Кадырова

Песков: тема участия в приватизации не затрагивалась на переговорах с руководством КНРЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:35
СК: ролики блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, содержат признаки экстремизмаПроисшествия 5 сентября, 17:32
Путин во вторник поедет в Самарканд, чтобы "поклониться памяти" КаримоваПолитика 5 сентября, 17:24
Путин: цена на нефть должна быть справедливой, может быть, чуть выше, чем сейчасЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:14
Следствие установило личность стрелка, причастного к смерти двух человек в ЕкатеринбургеПроисшествия 5 сентября, 17:13
Кабмин выделил 718 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в ПриморьеПроисшествия 5 сентября, 17:13
Путин: РФ и Япония в вопросе заключения мирного договора не должны искать "красные линии"Политика 5 сентября, 16:58
Путин: отношения РФ и Турции восстанавливаются, хотя и не так быстро, как хочет АнкараМеждународная панорама 5 сентября, 16:53
Путин: Россия готова к восстановлению отношений с СШАПолитика 5 сентября, 16:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия с третьей попытки приняла решение передать ходатайство инициативной группы по референдуму о мосте Ахмата Кадырова на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС член инициативной группы, депутат Заксобрания Борис Вишневский.
"Горизбирком единогласно принял решение о направлении ходатайства инициативной группы на рассмотрение в Законодательное собрание", - сказал Вишневский. По его словам, городской парламент должен принять решение о соответствии ходатайства законодательству. "После поступления у парламента есть 20 дней на то, чтобы принять решение", - добавил он, уточнив, что в случае одобрения инициативная группа сможет начать собирать подписи горожан.
По словам депутата, необходимо собрать 2% от всех зарегистрированных избирателей. "Это где-то 71-72 тыс. человек", - уточнил Вишневский.
Ранее ТАСС сообщал, что инициативная группа в третий раз подала документы в городскую избирательную комиссию (ГИК) на проведение референдума о судьбе моста Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге. Топонимическая комиссия Петербурга 30 мая поддержала инициативу ряда общественных организаций о присвоении имени Ахмата Кадырова одному из новых безымянных мостов через реку Дудергофку. Решение комиссии вызвало широкий общественный резонанс: за две недели петицию на сайте change.org против такого названия моста подписали более 90 тыс. человек. Несмотря на недовольство ряда горожан, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал решение топонимической комиссии.
Заксобрание региона отказалось рассматривать обращение к губернатору против присвоения мосту имени Кадырова и документ о выражении недоверия вице-губернатору Кириллову, который возглавляет топонимическую комиссию. В начале июня инициативная группа, в которую входят депутаты Заксобрания Петербурга, журналисты и общественные деятели, подала документы на проведение референдума по данному вопросу, но получила отказ. Глава горизбиркома Виктор Панкевич посоветовал в следующий раз ответственнее отнестись к подготовке документов для референдума. Решение горизбиркома позже было обжаловано в ЦИК, но безуспешно, инициаторы подали повторную заявку, сегодня по ней пришел отказ.
Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской Республики, герой России, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта в Грозном.