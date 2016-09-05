Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по мосту Кадырова

Общество
5 сентября, 17:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Топонимическая комиссия Петербурга 30 мая поддержала инициативу ряда общественных организаций о присвоении имени Ахмата Кадырова одному из новых безымянных мостов через реку Дудергофку
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия с третьей попытки приняла решение передать ходатайство инициативной группы по референдуму о мосте Ахмата Кадырова на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС член инициативной группы, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

"Горизбирком единогласно принял решение о направлении ходатайства инициативной группы на рассмотрение в Законодательное собрание", - сказал Вишневский. По его словам, городской парламент должен принять решение о соответствии ходатайства законодательству. "После поступления у парламента есть 20 дней на то, чтобы принять решение", - добавил он, уточнив, что в случае одобрения инициативная группа сможет начать собирать подписи горожан.

Смотрите также
Мост через реку Дудергофка в Санкт-Петербурге
Активисты в третий раз подали документы на референдум по мосту Кадырова в Петербурге

По словам депутата, необходимо собрать 2% от всех зарегистрированных избирателей. "Это где-то 71-72 тыс. человек", - уточнил Вишневский.

Ранее ТАСС сообщал, что инициативная группа в третий раз подала документы в городскую избирательную комиссию (ГИК) на проведение референдума о судьбе моста Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге. Топонимическая комиссия Петербурга 30 мая поддержала инициативу ряда общественных организаций о присвоении имени Ахмата Кадырова одному из новых безымянных мостов через реку Дудергофку. Решение комиссии вызвало широкий общественный резонанс: за две недели петицию на сайте change.org против такого названия моста подписали более 90 тыс. человек. Несмотря на недовольство ряда горожан, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал решение топонимической комиссии.

Заксобрание региона отказалось рассматривать обращение к губернатору против присвоения мосту имени Кадырова и документ о выражении недоверия вице-губернатору Кириллову, который возглавляет топонимическую комиссию. В начале июня инициативная группа, в которую входят депутаты Заксобрания Петербурга, журналисты и общественные деятели, подала документы на проведение референдума по данному вопросу, но получила отказ. Глава горизбиркома Виктор Панкевич посоветовал в следующий раз ответственнее отнестись к подготовке документов для референдума. Решение горизбиркома позже было обжаловано в ЦИК, но безуспешно, инициаторы подали повторную заявку, сегодня по ней пришел отказ.

Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской Республики, герой России, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта в Грозном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
2
"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
5
Путин: РФ поддерживает позицию КНР в споре по островам в Южно-Китайском море
6
Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате
7
Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане
Темы дня
Реклама