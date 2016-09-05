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В Индии начались торжества в честь бога Ганеши

Общество
5 сентября, 18:16 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Следуя принятому обряду, верующие торжественно приносят богу цветочные гирлянды, сладости и молоко
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© EPA/SANJEEV GUPTA

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. В Индии начались торжества в честь одного из самых любимых в народе богов индийского пантеона - слоноголового умницы Ганеши.

Ганеша-чатуртхи или "Фестиваль Ганеши" проходит в Индии ежегодно в августе-сентябре и считается одним из главных и красочных праздников у индуистов. По традиции в финансовую столицу страны, Мумбаи, на празднование съезжаются сотни тысяч паломников, впрочем, широкие торжества в честь этого всеобщего любимца проходят по всей стране.

Ко дню рождения Ганеши, покровительствующего учебе, торговле, дипломатии, изготавливают сотни тысяч изваяний этого бога.

Отдавая дань его мудрости, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в этом году создавать изваяния Ганеши из натуральных природных материалов. Все дело в том, что спустя неделю после начала празднования дня рождения идола его изваяния, по давно установившейся традиции, торжественно опускают на дно в ближайших водоемах. Ранее грубо слепленные из глины фигуры полностью растворялись в воде, но сейчас идолы, покрытые синтетическими красками, очень долго остаются целыми и отравляют химическими веществами водоемы и реки.

Созданные из природных материалов, в первую очередь, из глины, Ганеши, как сейчас уверяют власти, не только принесут мудрость, изобилие и удачу, но и устранят все препятствия на пути к успеху, а также защитят окружающую среду.

Следуя принятому обряду, верующие торжественно приносят богу цветочные гирлянды, сладости и молоко. Веселый праздник длится 10 дней, затем изваяния Ганеши ростом от тридцати сантиметров до более чем двух метров люди опускают в воду. 

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