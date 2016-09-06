"Сменившие фамилию": советские названия российских городов

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25 лет назад Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ "О возвращении городу Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург".
Другие города, "убравшие" из своих названий фамилии советских деятелей, — в подборке ТАСС: