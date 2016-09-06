Президент РФ Владимир Путин совершит частную поездку в Самарканд

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит узбекский город Самарканд с частным визитом, чтобы почтить память скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова. "Я завтра обязательно заеду, чтобы поклониться его памяти", - сказал накануне российский лидер, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Руководивший на протяжении последней четверти века страной Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Его похороны прошли 3 сентября в Самарканде. Российскую делегацию на траурных мероприятиях возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он заверил народ Узбекистана, что Россия будет и дальше делать все для укрепления союзнических отношений между Москвой и Ташкентом. Выступая на траурном митинге, Медведев выразил искренние соболезнования от имени Владимира Путина, правительства РФ, а также соболезнования от себя и от всего российского народа.

"Мы часто общались, и всегда это общение было исключительно продуктивным, очень полезным для того, чтобы между нашими странами, между Россией и Узбекистаном были прочные, добрые, союзнические отношения. Именно этого хотел первый президент Узбекистана, и это получилось», - сказал Медведев. По его словам, предстоит сделать многое, однако новое поколение, молодежь Узбекистана будет равняться на первого президента республики "как на человека, который задал очень высокую планку служения своей Отчизне".

В свою очередь, глава российского государства рассказал, что у него с Каримовым складывались добрые личные отношения за все годы знакомства, особенно за последние несколько лет. "Могу сказать, что Ислам Абдуганиевич относился ко мне лично очень по-доброму. Он ко мне всегда по имени обращался и на "ты", когда мы были вдвоем", - поделился воспоминаниями Владимир Путин.

По мнению президента России, кончина Каримова является для Узбекистана большой потерей. "И вообще беда, когда человек уходит из жизни", - добавил он.

Путин отметил вклад Каримова в восстановление Узбекистана как независимого государства и выразил надежду, что новое руководство страны сохранит стабильность в государстве. "Новые люди придут, они будут решать, что делать дальше. Я очень надеюсь, что им удастся сохранить ту стабильность, о которой я сказал", - выразил надежду российский лидер.

Он надеется, что дружественное выстраивание отношений между Россией и Узбекистаном сохранится и будет развиваться дальше. "Мы со своей стороны сделаем все, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул российский президент.