ЮНЕСКО: не менее 758 миллионов жителей Земли остаются неграмотными

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ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Не менее 758 миллионов взрослых жителей планеты остаются неграмотными, большинство из них составляют женщины. На эту тревожную статистику указала Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в новом докладе, который она представит во вторник.
Приводя данные мониторинга образования, генеральный директор этой важной международной организации Ирина Бокова отметила, что число детей, не посещающих школу, достигает в мире не менее 263 миллионов человек. Треть из них - дети, находящиеся в районах конфликтов. "Растет число нападений на школы, - указала глава организации. - Статистика показывает, что вероятность непосещения школы детьми- беженцами возрастает в пять раз".
При сохранении нынешних тенденций всеобщий охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году. Беднейшие страны смогут, однако, прийти к этой цели на 100 лет позже, чем самые богатые страны.
"Самая тяжелая ноша выпала на долю девочек и женщин, - полагает глава ЮНЕСКО. - Находящиеся в наиболее неблагоприятном положении девочки из стран Африки к югу от Сахары смогут пойти в школу только в 2086 году, если не изменить подходы". ЮНЕСКО предлагает поставить образование на первое место: "Необходим разрыв с прошлыми тенденциями, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, чтобы использовать потенциал знаний во всех сферах".
Принятие в минувшем году Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и подписание Парижского соглашения по климату стали поворотным этапом в стратегиях развития. "Новая повестка дня опирается на комплексное представление об экономических, социальных и экологических аспектах устойчивого развития, - отметила Бокова. - Лежащая в ее основе концепция является глобальной, она объединяет все страны и отказывается от традиционного разделения мира на Север и Юг".
Глава ЮНЕСКО остановилась на программах школьного питания, способствующих не только сокращению голода, но и росту посещаемости школ и поддержке обездоленных групп населения. С учетом взаимосвязи вопросов необходимы такие формы сотрудничества, которые позволяют добиваться результатов во всех сферах.
В этом она видит задачу партнерских связей между ЮНЕСКО, Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и структурой "ООН-Женщины".
"Это означает необходимость переосмысления целей образования, чтобы стимулировать развитие навыков, привычек и моделей поведения, которые будут нужны всем обществам", - подчеркнула глава ЮНЕСКО. По словам Боковой, ее воодушевляет тот факт, что экологические вопросы постепенно выходят в школе на первый план. "Школы, частные предприятия и общины должны работать вместе и ориентироваться не только на экономический рост, а сосредоточиться на устойчивом развитии и потреблении, борьбе с неравенством, повышении осведомленности относительно изменения климата", - убеждена гендиректор.
Новая повестка дня ставит масштабные цели. "Решение задач требует также выделения новых средств, - заметила Бокова. - Текущий объем помощи в целях развития, составляющий $5,5 млрд в год, ничтожно мал по сравнению с потребностями".
Образование - это важнейший фактор построения лучшего будущего для всех, но для этого "необходимо действовать сейчас, сообща, используя новые подходы, определив новые обязательства". Факты свидетельствуют также о том, что образование продолжает страдать от хронической нехватки финансирования. Так, для компенсации ежегодного дефицита финансирования в размере $39 млрд потребуется увеличить объем помощи в шесть раз.
По мнению главы ЮНЕСКО, процесс обучения должен идти всю жизнь и помогать людям разобраться со сложными взаимосвязанными вопросами, которые десятилетиями рассматривались изолированно друг от друга. "Сотрудничеству, - заметила Бокова, - необходимо учить".