ЮНЕСКО: не менее 758 миллионов жителей Земли остаются неграмотными

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Не менее 758 миллионов взрослых жителей планеты остаются неграмотными, большинство из них составляют женщины. На эту тревожную статистику указала Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в новом докладе, который она представит во вторник.

Миллионы детей не посещают школы

Приводя данные мониторинга образования, генеральный директор этой важной международной организации Ирина Бокова отметила, что число детей, не посещающих школу, достигает в мире не менее 263 миллионов человек. Треть из них - дети, находящиеся в районах конфликтов. "Растет число нападений на школы, - указала глава организации. - Статистика показывает, что вероятность непосещения школы детьми- беженцами возрастает в пять раз".

При сохранении нынешних тенденций всеобщий охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году. Беднейшие страны смогут, однако, прийти к этой цели на 100 лет позже, чем самые богатые страны.

К югу от Сахары

"Самая тяжелая ноша выпала на долю девочек и женщин, - полагает глава ЮНЕСКО. - Находящиеся в наиболее неблагоприятном положении девочки из стран Африки к югу от Сахары смогут пойти в школу только в 2086 году, если не изменить подходы". ЮНЕСКО предлагает поставить образование на первое место: "Необходим разрыв с прошлыми тенденциями, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, чтобы использовать потенциал знаний во всех сферах".

Принятие в минувшем году Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и подписание Парижского соглашения по климату стали поворотным этапом в стратегиях развития. "Новая повестка дня опирается на комплексное представление об экономических, социальных и экологических аспектах устойчивого развития, - отметила Бокова. - Лежащая в ее основе концепция является глобальной, она объединяет все страны и отказывается от традиционного разделения мира на Север и Юг".

Переосмыслить цели

Глава ЮНЕСКО остановилась на программах школьного питания, способствующих не только сокращению голода, но и росту посещаемости школ и поддержке обездоленных групп населения. С учетом взаимосвязи вопросов необходимы такие формы сотрудничества, которые позволяют добиваться результатов во всех сферах.

В этом она видит задачу партнерских связей между ЮНЕСКО, Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и структурой "ООН-Женщины".

"Это означает необходимость переосмысления целей образования, чтобы стимулировать развитие навыков, привычек и моделей поведения, которые будут нужны всем обществам", - подчеркнула глава ЮНЕСКО. По словам Боковой, ее воодушевляет тот факт, что экологические вопросы постепенно выходят в школе на первый план. "Школы, частные предприятия и общины должны работать вместе и ориентироваться не только на экономический рост, а сосредоточиться на устойчивом развитии и потреблении, борьбе с неравенством, повышении осведомленности относительно изменения климата", - убеждена гендиректор.

Дефицит финансирования - 39 миллиардов

Новая повестка дня ставит масштабные цели. "Решение задач требует также выделения новых средств, - заметила Бокова. - Текущий объем помощи в целях развития, составляющий $5,5 млрд в год, ничтожно мал по сравнению с потребностями".

Образование - это важнейший фактор построения лучшего будущего для всех, но для этого "необходимо действовать сейчас, сообща, используя новые подходы, определив новые обязательства". Факты свидетельствуют также о том, что образование продолжает страдать от хронической нехватки финансирования. Так, для компенсации ежегодного дефицита финансирования в размере $39 млрд потребуется увеличить объем помощи в шесть раз.

По мнению главы ЮНЕСКО, процесс обучения должен идти всю жизнь и помогать людям разобраться со сложными взаимосвязанными вопросами, которые десятилетиями рассматривались изолированно друг от друга. "Сотрудничеству, - заметила Бокова, - необходимо учить".